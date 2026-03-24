美的リーダーズになりました！体の内側と外側から美容を考える医師、平沼茉純です
普段は、内科・小児科・在宅医療を行うクリニックを開業し、糖尿病や内分泌を中心とした内科診療に携わっています。
また、美容皮膚科クリニックでは勤務医として診療を行い、医療の視点から美容にも関わっています。
プライベートでは1児の母でもあり、仕事と子育てに慌ただしい毎日を過ごしています。
趣味はバイオリンで、忙しい日々の中でも音楽に触れる時間がリフレッシュになっています。
医師を目指したきっかけは、学生時代の怪我の経験から
実は子どもの頃から長くバレエを続けていました。
しかし学生時代に骨盤を骨折し、大好きだったバレエを続けることが難しくなってしまいました。
そのとき診てくださった医師が、治療だけでなく心の面でも寄り添ってくださったことがとても印象に残っています。
体の回復だけでなく、心まで前向きにしてくれる医療に触れ、
「私も人を支えられる医師になりたい」と思ったことが、医師を目指したきっかけでした。
内科医と美容皮膚科医を兼務しています
内科開業医として1日80人前後の患者様を診療しています。
医師になった現在は、内科開業医と美容皮膚科医として週5〜6日フルタイムで診療を行っています。
保険診療では、外来診療や訪問診療を通して多くの患者さんを診察しながら、開業医としてクリニックの運営や業務改善にも取り組んでいます。
美容皮膚科で診療する日は、患者さん一人ひとりの肌状態に合わせて、レーザー治療や内服、スキンケアなどをオーダーメイドでご提案しています。
患者様から
「元気になりました」
「肌がきれいになりました」
といった言葉をいただく瞬間は、とてもやりがいを感じる時間です。
忙しい日々ではありますが、そうした言葉に支えられながら毎日の診療に向き合っています。
仕事が終わればママの時間
娘の1歳の誕生日。忙しい中でも、全力でお祝いしました。
仕事が終われば、家では子育てに奮闘する毎日です。
慌ただしい日々ではありますが、子どもと過ごす時間はとても大切なリフレッシュの時間でもあります。
仕事に子育てと、忙しい毎日だからこそ、美容においては無理なく続けられるセルフケアを大切にしています。
例えばスキンケアは工程を増やすよりも、自分の肌悩みに応じた成分を厳選してシンプルに取り入れることを意識しています。また食事だけでは補えないサプリメントを取り入れることで、内側から整えることも大切にしています。
これからブログで発信したいこと
美容皮膚科では患者様にご提案するアイテムを日々チェック。成分や使用感を自分でも確かめています。
これからこのブログでは、
・体の内側から整えるセルフケア
・成分や医学的視点から見るスキンケアや美容医療
・忙しい毎日でも続けやすい美容習慣
などを発信していきたいと思っています。
医師としての視点も大切にしながら、日々の生活の中で無理なく続けられる美容をお伝えしていけたらと思っています。
読んでくださる皆さまの肌や体、心が少しでも整うヒントをお届けできたら嬉しいです。
これからどうぞよろしくお願いいたします。