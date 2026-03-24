40・50代「春服ない！」→【しまむら】で解決！ 大人のおしゃ見え♡「優秀トップス」

春といえば、気分まで軽やかになるおしゃれが楽しい季節。いざクローゼットを開いてみると「春らしい服がない……」と悩んでいる人もいるのでは？ とくにミドル世代は、トレンド感だけでなく品の良さや着回しやすさも重視したいところ。そんな大人の悩みに寄り添ってくれるのが、【しまむら】の人気ブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。今回は、春のおでかけにおすすめな優秀トップスをご紹介します。

レイヤードで差がつくセットアイテム

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ニットベスト＋シャツ」\3,289（税込）

透かし編みニットベストとシャツがセットになったお得なアイテム。ベストは、春から初夏にかけて重宝するシャリ感のある素材を採用。ナチュラルな風合いのシャツは、ブランドらしい心地よさと清潔感を両立しており、大人のデイリーコーデにスッと馴染みます。公式Instagramに「爽やかなブルーベースのチェックで一気に春っぽく」とあるように、明るいカラーのボトムスを合わせれば、さらに季節感溢れる装いが完成。単品でも着回しが利くので、コーデの幅が広がります。