記事ポイント 家庭用ながら16Jのハイパワー照射を実現した光美容器サファイアクリスタル×ペルチェ素子のダブル冷却で照射面を瞬時に10℃まで冷却付属のUVスタンドで照射面を除菌でき、家族やパートナーとのシェアも清潔 家庭用ながら16Jのハイパワー照射を実現した光美容器サファイアクリスタル×ペルチェ素子のダブル冷却で照射面を瞬時に10℃まで冷却付属のUVスタンドで照射面を除菌でき、家族やパートナーとのシェアも清潔

A-Stageのウェルネスブランド「Re・De（リデ）」から、光美容器「Re・De DuoClear IPL（リデ デュオクリア アイピーエル）」が2026年3月27日(金)に発売されます。

16Jのハイパワー照射とダブル冷却性能、さらにUV除菌スタンドを組み合わせた注目のアイテムです。

Re・De「Re・De DuoClear IPL」

商品名：Re・De DuoClear IPL 光美容器型番：BR01A-WTカラー：WHITE本体サイズ：約W61×D37×H170mm本体質量：約225g販売価格：29,700円(税込)発売日：2026年3月27日(金)販売チャネル：Re・De公式オンラインストア、PIXELA GROUP Shop Amazon店、全国の主要家電量販店

「Re・De DuoClear IPL」は、家庭用ながらサロン級の16Jハイパワー照射を実現した光美容器です。

「機能が、美しさを生む」という設計思想のもと、デザインと技術力を高い次元で両立させています。

素肌に近い存在としての「心地よさ」を追求しており、男女問わず使えるユニセックスなデザインも魅力のひとつとなっています。

サファイアクリスタル×ペルチェ素子の「ダブル冷却性能」

光美容器の不安要素である「痛み」や「熱」に対して、独自のダブル冷却性能で応えています。

サファイアクリスタルとペルチェ素子を組み合わせた技術により、照射面を瞬時に10℃まで低下させることが可能です。

16Jのハイパワーでありながら、痛みを抑えた快適なケアを実現しています。

男性のヒゲにもしっかりアプローチでき、8週間・16週間と使い続けることで段階的に変化を実感できます。

使用後も清潔を保つ「UVスタンド」

付属のUVスタンドに置くだけで、照射面を除菌できる点も大きな特長です。

使い終わった後にスタンドへセットするだけで、いつでも清潔な状態にリセットされます。

家族やパートナーとシェアして使う場合にも、衛生面の心配がありません。

最速1.3秒間隔のオート照射機能

最速1.3秒間隔のオート照射機能を搭載しており、片腕なら約3分でケアが完了します。

忙しい日常の中でも、手軽に本格的な美肌ケアを続けられる設計です。

サロンに通う時間や手間を省きながら、自宅でプロ級のケアを体験できます。

家族みんなで清潔にシェアしながら使える、新しいスタイルの光美容器として注目を集めています。

Re・De「Re・De DuoClear IPL」の紹介でした。

よくある質問

Q. Re・De DuoClear IPLの発売日と価格は？

A. 2026年3月27日(金)発売で、販売価格は29,700円(税込)です。Re・De公式オンラインストア、PIXELA GROUP Shop Amazon店、全国の主要家電量販店で購入できます。

Q. ダブル冷却性能とは何ですか？

A. サファイアクリスタルとペルチェ素子を組み合わせた独自の冷却技術です。照射面を瞬時に10℃まで低下させることで、16Jのハイパワー照射でも痛みを抑えた快適なケアを可能にしています。

Q. 家族やパートナーとシェアして使えますか？

A. 付属のUVスタンドに置くだけで照射面を除菌できるため、複数人でのシェアも清潔に行えます。男女兼用のデザインで、ヒゲケアからボディケアまで幅広く対応しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post UV除菌スタンド付きで家族シェアも安心！ Re・De appeared first on Dtimes.