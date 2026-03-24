【ひらがなクイズ】解けるとうれしい！ 空欄2文字を埋めてみよう！ ヒントは自然の営みや結婚について
日常生活や豊かな自然の描写の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、感覚に関する表現から、山で働く人の伝統的な呼称まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。
□□える
□□ん
□□う
□□り
ヒント：山で木を伐採することを職業としている人の呼び名といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きこえる（聞こえる）
きこん（既婚）
きこう（気候／寄稿／機構）
きこり（木こり）
音を感知する「聞こえる（きこえる）」、結婚している状態を示す「既婚（きこん）」、長期的な気象条件を指す「気候（きこう）」、そして森の守り手のような「木こり（きこり）」。身体的な感覚から社会的な状態、壮大な自然現象、そして伝統的な職業まで、全く異なる世界の言葉たちが「きこ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、日本語の構成の妙を感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、感覚に関する表現から、山で働く人の伝統的な呼称まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□える
□□ん
□□う
□□り
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きこ正解は「きこ」でした。
▼解説
きこえる（聞こえる）
きこん（既婚）
きこう（気候／寄稿／機構）
きこり（木こり）
音を感知する「聞こえる（きこえる）」、結婚している状態を示す「既婚（きこん）」、長期的な気象条件を指す「気候（きこう）」、そして森の守り手のような「木こり（きこり）」。身体的な感覚から社会的な状態、壮大な自然現象、そして伝統的な職業まで、全く異なる世界の言葉たちが「きこ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、日本語の構成の妙を感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)