「使わなくても十分美肌なのに」鈴木亜美、すっぴん“美顔器やってみる”姿に反響「ますます綺麗な小顔に」
歌手の鈴木亜美さんは3月24日、自身のInstagramを更新。美顔器を当てている姿を公開しました。
【写真】すっぴんで美顔器を試す鈴木亜美
コメントでは「使わなくても十分美肌なのに」「超美しくなっちゃいますね」「可愛い〜のに、更に可愛いくなってしまう〜（笑）」「あっ！ヘアピンがかわいいですね 似合ってます」「わー 可愛い横顔」「ますます綺麗な小顔になるね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】すっぴんで美顔器を試す鈴木亜美
「超美しくなっちゃいますね」鈴木さんは「美顔器やってみる」とつづり、1枚の写真を投稿。かわいらしいヘアピンで髪をとめ、美顔器を顔に当てています。すっぴんと思われますがとても美しく、肌もきれいです。
コメントでは「使わなくても十分美肌なのに」「超美しくなっちゃいますね」「可愛い〜のに、更に可愛いくなってしまう〜（笑）」「あっ！ヘアピンがかわいいですね 似合ってます」「わー 可愛い横顔」「ますます綺麗な小顔になるね」と、絶賛の声が寄せられました。
「KOOさんと金沢でお仕事でした」14日には「KOOさんと金沢でお仕事でした ありがとうございました」とつづり、アーティストのDJ KOOさんとのツーショットを公開していた鈴木さん。こちらも若々しく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)