歌手の鈴木亜美さんは3月24日、自身のInstagramを更新。「美顔器やってみる」姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木亜美さん公式Instagramより）

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歌手の鈴木亜美さんは3月24日、自身のInstagramを更新。美顔器を当てている姿を公開しました。

【写真】すっぴんで美顔器を試す鈴木亜美

「超美しくなっちゃいますね」

鈴木さんは「美顔器やってみる」とつづり、1枚の写真を投稿。かわいらしいヘアピンで髪をとめ、美顔器を顔に当てています。すっぴんと思われますがとても美しく、肌もきれいです。

コメントでは「使わなくても十分美肌なのに」「超美しくなっちゃいますね」「可愛い〜のに、更に可愛いくなってしまう〜（笑）」「あっ！ヘアピンがかわいいですね　似合ってます」「わー　可愛い横顔」「ますます綺麗な小顔になるね」と、絶賛の声が寄せられました。

「KOOさんと金沢でお仕事でした」

14日には「KOOさんと金沢でお仕事でした　ありがとうございました」とつづり、アーティストのDJ KOOさんとのツーショットを公開していた鈴木さん。こちらも若々しく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)