【明治安田J1百年構想リーグ】東京ヴェルディ 0−0（PK：4−2） FC東京（3月22日／味の素スタジアム）

【映像】ヴェルディ10番の「お誘いフットサル突破」

東京ヴェルディのMF森田晃樹が天才的なプレーを披露。相手MFの足を狙って開かせる“お誘い股抜き”でのドリブル突破が、ファンの間でも話題沸騰だ。

3月22日の明治安田J1百年構想リーグ第8節で、東京ヴェルディとFC東京が「東京ダービー」で対戦。0−0で90分間を終え、PK戦で勝利したヴェルディが勝点2を獲得した。

結果的にスコアレスドローとなった試合だが、ヴェルディの10番を背負う森田が圧巻のテクニックで味の素スタジアムを沸かせたのが、66分のワンシーンだ。

左サイドに流れてボールを受けた森田は、あえて加速せず、周りの状況を見ながらゆっくりとファイナルサードに前進。その前方を、元ヴェルディでFC東京のMF山田楓喜が塞いだ。

それでも森田は冷静沈着。強引に突破を狙う様子を見せず、足裏でボールをコントロールしながらやや後ろへと下がった。しかし、これは彼が仕掛けた“罠”だった。

森田は飛び込んできた山田の足が開くと見るや、股の間にボールを通して縦に突破。一気に入れ替わって、左足でボックス内に低弾道のクロスを上げた。シュートには繋がらなかったが、完全に個人技で攻撃に変化をつけた。

ラモス瑠偉からお墨付きをもらったばかり

フットサル選手が使うような足裏ロールからの股抜き突破には、味の素スタジアムのサポーターも大歓声。リプレイ映像で見ると、森田は後方を見ながらほぼノールックで股抜きしていることも分かり、実況の西岡明彦氏は「山田は森田の誘いに乗ってしまったような格好ですね」と感嘆。解説の名良橋晃氏（元日本代表DF）も、「足を開かせていますもんね。山田選手は“やられた”と思ったんじゃないですかね」と唸った。

この場面はSNSで話題に。ファンからは「うっま！」「今日も天才です」「思わず声が出ました」「上手すぎて笑い声出た笑」「今日イチ金払う価値ある」「お金を払ってでも見るべき選手」「なにあの股抜き…」「森田の股抜きに一番ニンマリしてるのはカリオカ（ラモス瑠偉）に違いない」など大絶賛の声で溢れた。

ジュニア年代からヴェルディで育つ生え抜きで、2023年からキャプテンも務める森田。先日もヴェルディ公式Xで、伝説の10番であるラモス瑠偉（元日本代表MF）に「あなたのプレーが大好き。一緒にプレーしたかった」とお墨付きをもらったシーンが紹介されるなど、“緑の天才”と謳われるテクニシャンだ。今季はここまで全試合にスタメン出場し、J1最多タイの3アシストを記録するなど躍動している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

