記者会見で「被告には一生償ってもらいたい」と語る男性の長弟＝２４日、横須賀市内

２０２５年４月に横須賀市内の交差点で乗用車を運転してオートバイと衝突し、同市在住の会社員の男性＝当時（４７）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた米海軍横須賀基地所属の米軍人で西太平洋水上艦隊司令部所属の男の被告（３３）の公判が２４日、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）で開かれた。検察側は禁錮２年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は４月２７日に言い渡される。

論告で検察側は被告による対向車線の確認が不十分だったと指摘した上で、「暗くなった時間とはいえ、右折前によく見ていれば、被害者のバイクの発見は容易で、過失の程度は大きい」と非難した。

弁護側は「葬儀に参列し、弔慰金も渡すなど、謝罪して反省している」などと主張。被告は最後に「とにかく申し訳ない気持ちでいっぱい。一生、このことを忘れずに過ごしていく」と謝罪の言葉を口にした。

男性の長弟（４５）は被害者参加制度で出廷し、「母の落ち込む姿は変わらず続いている。どうかこの苦しみを取り除いてあげたい。兄の死が無駄にならなかったことを少しでも早く墓前に報告してあげたい」と語った。

起訴状などによると、被告は２５年４月２７日午後６時５０分ごろ、同市平成町２丁目の市道交差点で右折した際、対向車線を直進してきた男性のバイクと衝突し、死亡させた、とされる。

男性の母親や弟、子ども、交際相手の女性ら計７人は、被告に慰謝料などとして計１億２千万円の損害賠償を求める訴訟を同支部に起こしている。