女子プロレス・スターダムの上谷沙弥が２４日放送のテレビ東京系「開運！なんでも鑑定団 春ＳＰ」（午後６時２５分）に出演。出品した「お宝」の高額鑑定に大喜びする一幕があった。

この日の特番では「平成生まれのスター お宝鑑定大会」と題し、芸能界の若手スターたちが自慢のお宝を披露し、鑑定を仰いだ。

「女子プロレス団体・スターダム『Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．』の上谷沙弥だ。今日はなんでも鑑定団に史上最大の悪夢を魅せてやるよ！」とヒールの顔で言い切ると一転、「もう、沙弥様しか持ってこれないお宝で絶対に高額になるので楽しみです」とかわいい笑顔を見せた。

鑑定依頼したお宝は「今年１月に東京ドームで引退された棚橋弘至選手の引退日に着用されたコスチュームです」と今年１月４日の新日本プロレス東京ドーム大会でのオカダ・カズチカ戦を最後に引退した棚橋弘至・現新日社長の華麗なコスチュームを披露。

「１・４」には自身もスターダム代表として出場した上谷は「間近で棚橋選手の背中を見られて本当にいい経験になりました。老若男女問わずいろんな方から愛されていて、技もかっこいいですし、オーラもすごい。みんながあこがれるスター選手です」と称賛。

今回の出演にあたり、引退試合のコスチュームを貸してくれるよう棚橋社長に依頼。「直々に『貸して下さい。お願いします！』って頼みました。（社長は）『ＯＫ！』って」と明かした上谷。

ガウン、リングシューズ、タイツ、左右のニーパッドの４点を本人評価額「７００万円」とした上谷だったが、鑑定人の評価額は、さらに高額の「８００万円」。発表の瞬間、「やったー！ ジャカジャ〜ン！」と棚橋社長譲りのエアギターを披露し、何度も跳びはねた上谷。

「棚橋弘至という時代の到達点。引退試合という１試合だけのコスチュームなんですけど、棚橋さんが大好きな仮面ライダーをオマージュしてのヒーロースタイルのコスチューム。１００年に１人の逸材と言われた棚橋さんが東京ドームという最後の舞台で着たものには時代を超えた価値があります」という鑑定人の説明に「ありがとうございます！」と深々と頭を下げると「自分が引退する時は、この額を超えるぐらいの偉大な選手になれるように頑張りたいです」と堂々、宣言していた。