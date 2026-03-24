「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２４日、京セラドーム大阪）

阪神が快勝した。「５番・左翼」でスタメン出場したドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝はプロ入り初の外野守備に就き、９回までフルイニング出場した。

打っては三回１死二塁の好機で右前へ適時打を放った。四回２死一塁の場面では、ベネズエラ代表として世界一に輝いたオリックス・マチャドと対戦。５球目の１４７キロチェンジアップに空振り三振に倒れた。

マチャドとの対戦では、立石が初球を打ち返し左翼ポール際に特大ファウルを放つ一幕があった。平田勝男２軍監督はこの特大ファウルが「マチャドを本気にさせたよ」と振り返った。

平田２軍監督の主な一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−立石を「５番・左翼」でフル出場。プロ入り後初めて実戦で外野を守った。

「ドームだし、ちょうどフライも取りやすいかなという（ことで起用した）。打球も飛んできたしね、今日はきっちりフルイニング出られたんでね。明日（コンディションに）問題なければ、もう故障者（の枠組み）からは外れるっていうことで」

−オリックス・マチャドから左翼ポール際に特大ファウルを放つ場面も。

「あー、ファウルになったやつね。まぁ、いかんほうがいい（本塁打にならん方がいい）、そんな簡単に。打席でマチャドの球見られて良かったよ」

−厳しい内角攻めもありつつ、最後は空振り三振。

「マチャドも本気になったね。マチャドを本気にさせたよ。ＷＢＣ以来の本気になったよ。そやろ？彼はベネズエラ代表でしょ？優勝チームの投手を本気にさせたっちゅうことですよ」

（自ら切り出し）

「あと、福島を褒めてあげてよ。今日も２安打で、打って走ってでしょ？彼が２番に入るとすごく機動力が生きてくるよな」