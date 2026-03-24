俳優の風間俊介（４２）が、４月７日発売の「週刊女性」（主婦と生活社）で新連載を開始することが２４日、発表された。

連載のタイトルは「風間俊介 風の向くまま、旅がたり」。隙あらば飛行機に乗り、日本のみならず世界中を飛び回っている風間さんが、旅にまつわるアレコレを語りつくす。

海外ならではの驚きのエピソードやお役立ちライフハックなど、風間さんのリアルな体験談が満載。記念すべき第１回は４月７日発売の「週刊女性」に掲載される。

風間は「僕にとって旅とは、視野を広げ、日常の尊さを再確認させてくれるもの。そして、未来の自分へ贈る大切な思い出でもあります」と明かし、「これまでに出合った数々の景色や、旅にまつわる役立つお話など、心を込めてお話ししていきたいと思っています。皆さんの日常に、心地よい旅の風を届けられますように」とコメントした。

東京都出身の風間は、１９９７年から芸能活動を始め、９９年にドラマ「３年Ｂ組金八先生」（ＴＢＳ系）などに出演。２０２４年に独立し、２５年にはドラマ「４０までにしたい１０のこと」（テレビ東京系）でも話題となった。３０日から夜ドラ「ラジオスター」（ＮＨＫ）が、４月１１日から「時光代理人」（フジテレビ系）がスタートする。