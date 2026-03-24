乃木坂46の梅澤美波（27）、俳優の西垣匠（26）、女優の加藤小夏（26）が24日、都内で31日にスタートするトリプル主演ドラマ「失恋カルタ」（MBS制作、TVerなどで配信）のトークイベントに出席した。

今作は、大学のボードゲームサークルで出会った男女3人が27歳でそれぞれ抱える恋の問題に向き合い、悩んでもがきながらも成長していく物語。梅澤は、恋も仕事も全力な恋多き女性を演じる。人物像は「自分の芯は持ちつつ一生懸命に向き合ってる」と表した。一方で「面倒くさくて頑固なところある」とも口にし「私に似ている」と言及した。

その理由を「仕事は凄い真面目に頑張るも、仲良い子たちといるとイジられキャラだったり、頑固と言われることが多い」と説明すると、西垣は「撮影中、頑固でした（笑い）」と証言。SNS用の動画撮影などで、主演3人で物事を決める時には梅澤の意見がほぼ採用されていたという。

梅澤は「2人が適当なので…」と弁明して笑いを誘った。「私が決めるしかない」とも主張すると、加藤からは「さすがキャプテン」と称賛され、劇中さながらの3人の仲の良さも垣間見えた。