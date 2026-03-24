菅田将暉さん（33）が23日、映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）の完成披露試写会に、主演の綾瀬はるかさん（41）や細田佳央太さん（24）、妻夫木聡さん（45）たちと登場。オファーを受けた際の心境や、役作りについて話しました。

映画は、綾瀬さん演じる主人公・寺田ナズナが、学生時代に亡くなった初恋相手に手紙を書くことから始まる物語。ナズナの初恋相手・富久信介役を細田さん、ナズナの夫・良一役を妻夫木さん、信介のボクシングジムの先輩で、後に世界チャンピオンとなる川嶋勝重役を菅田さんが演じています。

菅田さんは、今回オファーを受けるか悩んだそうで「悩んだのは、過去にボクサー役をやってボクシングのしんどさを知っているからということでもなく、自分がこの作品で何ができるかということ」と告白。

そして、決断した理由について「今回は自分のためにする、1人のためにするボクシングとかではなく、誰かの思いを背負って、色んな家族だったりを背負って、最後リングの上に立つという男の姿を通して、さっき細田くんが言っていた富久信介くんの生きた証しというものをスクリーンに残すという。その使命であれば、お受けしたいな」と明かしました。

■菅田将暉「妻夫木さんも一緒に練習してる」

また、ボクサー役の役作りについて聞かれた菅田さんは「なんの縁なのか、僕が行っているボクシングジムで、ずっと妻夫木さんも一緒に練習してるんですよ。みなさんあんまり知らないと思いますけど、妻夫木聡がどれだけ強いか。ボコボコにいつもされてるんですけど、そんな縁もあって」と妻夫木さんと一緒のジムで練習していたことを告白。

キャスト同士の交流にもつながったそうで「妻夫木さんも出ていて、自分も同じジムで練習して、結果そこに細田くんも来ることになって、妻夫木さんからも指導してもらえたり、3人でも練習ができる環境が、なんかもう細かい役作りどうこうはどうでもよくなりましたね。まずやる。ひたすらやる」と語りました。