お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎、お抹茶、櫻田佑の３人が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで解散を電撃発表した。解散後も３人は芸人としての活動を続ける形となる。

この日、「トンツカタンからのご報告」の表題のもと、並んで画面に登場した３人。冒頭、森本が「たくさんの話し合いを経まして今回、トンツカタン解散という結論に至りました」と発表。「応援していただいた皆様には悲しいお知らせになってしまったのと、皆さんが応援してくださったからこそ、ここまでやれたなっていうのは、めちゃくちゃ強く感じております」と続けると「本当にありがとうございました」と３人そろって頭を下げた。

森本は「いろんな人にいっぱい相談させてもらって。テレビでも相談させてもらって。本当にうれしい言葉をたくさんかけていただきました。いろんな人にちょっと迷惑かけますが、こういった形で我々が結論づけましたので受け止めていただけるといいなと思います」と話すと「これだけは言っておきたいんですが、仲が悪くなったわけじゃない。（今後も）共演とか全然していいわけですから。いろいろ考えて、考えて、考えて、考えた結果なんで」と説明した。

今後しばらくは「トンツカタン森本」の芸名を使用するとした森本は「３人とも芸人は続けますので、これからも応援していただければと思います」と口に。４月に開催予定の所属事務所・プロダクション人力舎のお笑いライブ「どっきん！」には出演する予定と説明。森本は「最後に出させていただきます。最後に生で見てやってもいいよと思った方はぜひ、いらしていただけたらなというふうに思います」と呼びかけた。

トンツカタンはＪＣＡ２１期生のお抹茶、森本、櫻田が２０１２年に結成。お抹茶は今月２１日のピン芸日本一決定戦「Ｒ―１グランプリ２０２６」にも出場。ファイナルステージ進出の３人に残っていた。