ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お前が学がない、この生活ができるのは俺のおかげだ」夫の強気な発… 「お前が学がない、この生活ができるのは俺のおかげだ」夫の強気な発言に抵抗してみたら… 「お前が学がない、この生活ができるのは俺のおかげだ」夫の強気な発言に抵抗してみたら… 2026年3月24日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 私を何かと低学歴だからと見下し、周囲に得意げに妻の無能さを吹聴する夫…。パパを怖がって怯える息子の姿。私への攻撃だけでなく、幼い心まで壊そうとする彼の冷酷さに、もう一刻も耐えることができません…!?エリート夫の慢心が招く、子どもの「教育問題」の火種。静かに動き出す波乱の幕開けとは――。＞＞ 【まんが】妻を見下す夫の末路(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻を見下す夫の末路 保護者に寄り添う気持ちで再び説得してみると…【私はモンペじゃありません Vol.35】 離婚騒動からの再出発…シンママが経営者に！10数年後の驚きの現在とは【うちの夫は自称起業家！ Vol.75】