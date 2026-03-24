お腹はいっぱいだけど胸はからっぽで…


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衝撃的なお尻のビフォーアフター写真で多くの人を驚かせた主婦のかのまんさんが、超ポジティブなダイエットメンタルを醸成させるまでの道のりとは。

SNSでのバズリを受け、インフルエンサーとなったかのまんさん。彼女は産後、ストレスからくる暴飲暴食がやめられず激太りしてしまったんだそう。気の抜けないワンオペ育児、変わっていく体型、うまくいかない夫との会話、セックスレス…。からっぽな心を埋めるかのように食べ続けるその姿は、まるでゾンビのようだったと彼女は振り返ります。

「身体を変えたければ、まずは心を変えること。そして、自分を赤ちゃんだと思ってとにかく褒めまくること！」

その気づきを得るまでには、一体どのような葛藤や経験があったのでしょうか。

※本記事はかのまん（著）、あきばさやか（イラスト）の書籍『自分を褒めまくることがダイエットへの近道でした』から一部抜粋・編集しました。

他人から見たらきっと順調な人生


心から血を流す生きる屍


顔は知らなくとも…


アラフォー主婦の苦しみと再生の物語


ぽっちゃりとした子どもだった


いい加減にしろ！


晒し者になりたくない…


もう一生運動したくない


幼少期に辛い思いをし運動から遠ざかってしまった女性が、まさか「ダイエット」でインフルエンサーになるとは！ 本人も当時は想像もしていなかったことでしょう。

著＝かのまん、イラスト＝あきばさやか／『自分を褒めまくることがダイエットへの近道でした』