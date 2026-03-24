＝LOVE、諸橋沙夏がセンターを務める新曲「モラトリアム」MV公開！草花に覆われた空間でのパフォーマンスシーンは必見

＝LOVEが、4月1日にリリースする20thシングル「劇薬中毒」のカップリング曲「モラトリアム」のMVを公開した。

■「モラトリアム」は爽やかなメロディに乗せて歌う切ないラブソング

諸橋沙夏がセンターを務める新曲「モラトリアム」は、この恋は叶わないとわかっているけれど、あと少しの時間だけ君のことを想って近くにいたいという想いを、爽やかなメロディに乗せて歌う切ないラブソング。

MVでは、過去の失恋から抜け出すことのできなかった主人公演じる諸橋が、過去の自身の恋愛を肯定するストーリーが展開。表情豊かなメンバーが垣間見られるメンバーのビューティーなリップシーン、さらに草花に覆われた壮大な空間でのパフォーマンスシーンも見どころだ。

＝LOVEは4月18・19日に神奈川・横浜スタジアムにて、＝LOVE史上最大動員数を記録中の＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』のツアーファイナル公演を開催。

さらに6月20・21日には、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で『＝LOVE STADIUM LIVE』を行う。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「劇薬中毒」

■【画像】＝LOVEのアーティスト写真

■関連リンク

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/