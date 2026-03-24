日経225先物：24日22時＝50円安、5万2190円
24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の5万2190円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては62.28円安。出来高は7702枚となっている。
TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52190 -50 7702
日経225mini 52195 -45 152554
TOPIX先物 3552 +6 9225
JPX日経400先物 32235 +40 192
グロース指数先物 699 +0 813
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52190 -50 7702
日経225mini 52195 -45 152554
TOPIX先物 3552 +6 9225
JPX日経400先物 32235 +40 192
グロース指数先物 699 +0 813
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース