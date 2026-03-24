　24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の5万2190円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては62.28円安。出来高は7702枚となっている。

　TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52190　　　　　 -50　　　　7702
日経225mini 　　　　　　 52195　　　　　 -45　　　152554
TOPIX先物 　　　　　　　　3552　　　　　　+6　　　　9225
JPX日経400先物　　　　　 32235　　　　　 +40　　　　 192
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　+0　　　　 813
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース