俳優の北川景子さん（39）が、自身が出演する新TVCMの発表会に登壇し、新年度の抱負を語りました。

発表会で、新年度の抱負について北川さんは「上の娘が年長さんになるんですね。幼稚園が最後の年になるので、私もそういう生活を1日1日大切に一緒に過ごしたいなと思うので。とにかく健康に気を使って生きていきたいなって常に思っているので、この新年度からも元気に家庭もまわしていけるように、タンパク質をとって、プロテインをとって、豆乳を飲んでっていうふうにやっていきたいなと思います」とコメント。

続けて、「仕事も、どんな仕事を今年やることになるか、まだ完璧にはわからないんですが、なんとなく新たな挑戦をさせていただけそうな予感もあったりするので。それもやっぱり健康第一かなと思うので、体力と健康に気を使って、新年度からも頑張っていきたいなと思います」と明かしました。

■30代最後は「セルフケアを重要視」

また、8月に40歳を迎える北川さん。「30代最後ですし、もうあと何か月あるんだろうかっていう感じなんですけど、元気に40歳を迎えられるようにも、セルフケアを重要視しながらやっていきたいなと思います」とコメントしました。

北川さんが登場したのは『キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新TVCM発表会』です。