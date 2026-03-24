『SCHOOL OF LOCK!』新体制発表 20年で史上初の女性校長誕生 アンジー校長＆たんぼ教頭が新タッグに
TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金 後10：00）の新体制記者発表会が24日、都内で行われ、新校長がアンジェリーナ1/3に、そして新教頭にはお笑い芸人の溝上たんぼが就任することが発表された。2005年にスタートした同番組で、史上初の女性校長が誕生した。
【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場
新体制記者発表会にはまず、約6年間にわたり校長を務め2026年3月末で番組を卒業する“こもり校長”（GENERATIONS from EXILE TRIBE・小森隼）、そして“アンジー教頭”（アンジェリーナ1/3）が登場。こもり校長から「5代目新校長は、もうここにいます。アンジー教頭です！」と発表された。
アンジーは「こもり校長の近くで一番言葉を交わしてきたと思っていますし、この1年半という時間、本当にたくさんのものをいただきました。こもり校長はコロナという、どう変わっていくか分からない時代に校長をやっていらっしゃって。この20年の歴史の中でも、すごく大切な時期を生徒と過ごしてくれていた校長先生で、そんな校長から自分がバトンを受けとることになります。（こもり校長に）『こいつに受け渡してよかった』と思ってもらえるように、まっすぐに生徒と向き合っていきたいと思っています！」と意気込みを語った。
そんなアンジー新校長に小森は「もうアンジー新校長の前ではアドバイスも何もない」と笑顔を浮かべ、「新しく4月から春を迎えて、本当にたくさんの生徒がまた新しく『SCHOOL OF LOCK!』に来てくれると思います。そんな生徒のみんなと、精一杯全力で遊んでもらえればなという、そんな気持ちです」とあたたかいエールを贈った。
その後、4月から新講師を務めるコレサワ、3人組ロックバンド・Chevonの2組を発表。加えて、引き続きレギュラー講師を務める新しい学校のリーダーズ、賀喜遥香（乃木坂46）も登場した。
最後に、4月からの新教頭・溝上たんぼをアンジーが発表。ラップ芸人として活動するたんぼは「番組始まって20周年 だからこそ俺も自由に行くぜ 生徒に与える安心と感動 春から任せろ、アンジーとたんぼ！」とラップで意気込み。
そして改めて「本当に自分でいいのかなと不安は最初あったんですけど、アンジー新校長がいるので、大きい背中を見るつもりで、縁の下の力持ちで支えていけたらなと思います」とやる気をみなぎらせ、「先生と生徒と言う関係はもちろんですが、親とか友達に相談できないようなことを、ここだったら話せる空気づくりをしていきたい。国民の弟とかキャッチフレーズがありますが、僕は“国民の3つ上”みたいな。近所にいる兄ちゃんのような感じで接していけたらなと思っています」と語った。
【「SCHOOL OF LOCK!」4月からの新体制】
新校長：アンジー校長（アンジェリーナ1/3）
新教頭：たんぼ教頭（溝上たんぼ）
●アーティストLOCKS!（後10：15頃〜）
1週目：コレサワ
2週目：NiziU
3週目：高塚大夢（INI※高＝はしごだか）
4週目：新しい学校のリーダーズ
金曜：SUPER BEAVER
●アーティストLOCKS!（後11：10頃〜）
月曜：Mrs. GREEN APPLE
火曜：Saucy Dog
水曜：Chevon
木曜：賀喜遥香
【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場
新体制記者発表会にはまず、約6年間にわたり校長を務め2026年3月末で番組を卒業する“こもり校長”（GENERATIONS from EXILE TRIBE・小森隼）、そして“アンジー教頭”（アンジェリーナ1/3）が登場。こもり校長から「5代目新校長は、もうここにいます。アンジー教頭です！」と発表された。
そんなアンジー新校長に小森は「もうアンジー新校長の前ではアドバイスも何もない」と笑顔を浮かべ、「新しく4月から春を迎えて、本当にたくさんの生徒がまた新しく『SCHOOL OF LOCK!』に来てくれると思います。そんな生徒のみんなと、精一杯全力で遊んでもらえればなという、そんな気持ちです」とあたたかいエールを贈った。
その後、4月から新講師を務めるコレサワ、3人組ロックバンド・Chevonの2組を発表。加えて、引き続きレギュラー講師を務める新しい学校のリーダーズ、賀喜遥香（乃木坂46）も登場した。
最後に、4月からの新教頭・溝上たんぼをアンジーが発表。ラップ芸人として活動するたんぼは「番組始まって20周年 だからこそ俺も自由に行くぜ 生徒に与える安心と感動 春から任せろ、アンジーとたんぼ！」とラップで意気込み。
そして改めて「本当に自分でいいのかなと不安は最初あったんですけど、アンジー新校長がいるので、大きい背中を見るつもりで、縁の下の力持ちで支えていけたらなと思います」とやる気をみなぎらせ、「先生と生徒と言う関係はもちろんですが、親とか友達に相談できないようなことを、ここだったら話せる空気づくりをしていきたい。国民の弟とかキャッチフレーズがありますが、僕は“国民の3つ上”みたいな。近所にいる兄ちゃんのような感じで接していけたらなと思っています」と語った。
【「SCHOOL OF LOCK!」4月からの新体制】
新校長：アンジー校長（アンジェリーナ1/3）
新教頭：たんぼ教頭（溝上たんぼ）
●アーティストLOCKS!（後10：15頃〜）
1週目：コレサワ
2週目：NiziU
3週目：高塚大夢（INI※高＝はしごだか）
4週目：新しい学校のリーダーズ
金曜：SUPER BEAVER
●アーティストLOCKS!（後11：10頃〜）
月曜：Mrs. GREEN APPLE
火曜：Saucy Dog
水曜：Chevon
木曜：賀喜遥香