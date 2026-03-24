２４日午前９時頃、東京都港区元麻布の在日中国大使館の敷地内に男が侵入し、大使館職員に取り押さえられた。

警視庁は同日夜、宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地所属の３等陸尉の男（２３）（宮崎県えびの市）を建造物侵入容疑で逮捕した。

発表によると、男は調べに容疑を認め、「大使に面会し、日本に対する強硬な発言を控えてほしいと伝えようと思った。受け入れられなかったら自決して驚かせようと思った」と供述しているという。

大使館敷地内の植え込みからは男が持ち込んだとみられる包丁のような刃物１本（刃渡り約１８センチ）が見つかった。大使館職員にけがはなかった。

男は２３日昼に同駐屯地を出発し、高速バスと新幹線を利用して上京。ネットカフェに宿泊し、刃物は都内の量販店で購入したと説明しているという。

捜査関係者によると、男は隣接するビルから柵を乗り越えて大使館敷地内に入ったとみられる。

中国外務省報道官は２４日の記者会見で、日本側に「厳正な申し入れを行い、強く抗議した」と語った。「中国側外交官や外交施設の安全を脅かすもので、その性質と影響は極めて悪質だ」とも述べ、徹底調査と関係者の処分を日本側に求めた。