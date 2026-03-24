故・藤田まことさん主演の『必殺仕事人』（テレビ朝日系）シリーズに、飾り職人の秀役で出演した俳優の三田村邦彦が、自身のXに「ホテルの個室に備え付けられているケトル」について投稿。大きな反響を呼んでいる。

「3月23日、三田村さんは《うわぁー やめてけれーーー！》と、かなり驚いた様子がうかがえる書き出しで、3月16日にウェブメディアの『まいどなニュース』が配信した記事の引用とともに投稿しています。

引用された記事には『ホテルのケトルが臭い』と寄せられた投稿に対して、アメリカ在住の元CAさんから《ホテル備え付けのケトルは使わない方がいいです。信じられないことに、あれでパンツや靴下を消毒する人がいるらしい》ともたらされた情報を掲出しています。

さらに旅行者や元ホテル清掃員からも、《ケトルで蟹を茹でた宿泊客がいたから置かなくなったと聞いた》《ケトルの中に何故かキムチが放置されていて清掃大変だった》などの衝撃証言が寄せられたと紹介しています。三田村さんは、この記事を読んでXに投稿したようです」（芸能記者）

三田村氏の投稿に

《それはいやすぎ》

《カップラーメンを食べるのが恒例だったのでこれからどうしよう》

などの戸惑いの声のほかにも

《縦長のケトルを、宿泊する旅行の時は持ち歩いてます》

《ロビーのコーヒー無料 部屋へ持ち帰ります》

など自衛手段についての投稿もあがっていた。

三田村氏は投稿の最後に《部屋でお茶もコーヒーも飲むなって事？ とりあえず、使う前に洗う？ 洗濯はせめて洗面所かお風呂場でやってーーーけれーー！》と綴っていた。多くの利用者の安心を脅かす、悪質な迷惑行為である。