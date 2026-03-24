【LEPSIMのブルーシャツ】が大優勝！ 周りに褒められそう♡「レイヤードコーデ術」

春といえば、爽やかで好印象が狙える「ブルーシャツ」の出番が増える季節。ただ、オンオフ着やすいアイテムだけにコーデがマンネリ気味……という人も多いかもしれません。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんをお手本に、ブルーシャツの「レイヤードコーデ術」を解説します。こなれ感のあるレイヤードスタイルは、真似するだけで周りから褒められるかも。

ビスチェと重ね着してメリハリコーデに

【LEPSIM】「ストライプ刺繍シャツ」\6,600（税込）

爽やかなブルーがシーズンムードを盛り上げてくれるストライプシャツ。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットで、抜け感のあるコーデに導きます。すっきり見せたいときは、黒のビスチェとレイヤードしてメリハリをつけてみて。スウェットパンツとスニーカーを合わせれば、スポーツミックスな最旬ルックに。華やかなネックレスで女性らしさを散りばめるのも、垢抜けのポイント。

シャツ × スウェットできれいめカジュアルに

【LEPSIM】「サラキレタック長袖シャツ」\4,990（税込）

清潔感があって好印象が狙えるブルーのシャツ。デイリーカジュアルに取り入れるなら、スウェットとの重ね着がおすすめ。すっきりとしたショート丈のスウェットトップスなら、メリハリのあるコーデに仕上がるはず。ボトムスはIラインスカートで引き算して、バランス良く仕上げるのがベター。アクセントとしてデニムシャツを肩掛けにすると、顔まわりが一気に華やぎそう。

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writer：Emika.M