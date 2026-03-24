【ダイソー】さんに大・感・謝！！！ どれも可愛いすぎ♡「ときめき雑貨」

心ときめく可愛い雑貨を探すなら、近くの【ダイソー】に足を運んでみて。人気のキャラクターグッズ以外にも、思わず手に取りたくなるようなキュートな雑貨が充実しているんです。そこで今回は、そのままでも、アレンジしても可愛い「ときめき雑貨」をまとめました。

SNSでも話題のラバーキーホルダー

ダイソーで人気のサンリオグッズの新商品「ぷちコーム ラバーキーホルダー」。発売開始後すぐ、SNSで話題になったキーホルダーで、ぷちコーム以外にもぷちリング、ぷちミラーがあります。ラバー素材を使っているため、実際にコームとして使うことはできないものの、キーホルダーとして使ったり、お気に入りのぬいぐるみに持たせたりしても可愛いです。

手持ちのキーホルダーと組み合わせてさらに可愛く

新商品の「リボンキーホルダー」は、カラーバリエーションが多いのが特徴。U字型のキーリング付きなので単体で使うこともできますが、手持ちのキーホルダーと組み合わせることで、より華やかなキーホルダーを作ることもできそうです。リボンどうしを組み合わせて付けても可愛いので、さまざまな楽しみ方ができるはず。

アレンジすれば違うアイテムに大変身

パステルカラー × ニュアンス柄がキュートな「シーリングシール（箔押し・ガーリー）」。シールとして使うのはもちろんですが、@risa_.pianoさんは、このシールと他のアイテムを組み合わせることで、オリジナルキーホルダーを作成したんだそう。シーリングシールは、他にも色違いのデザインがあるので、シル活中の人は要チェック。

日中は可愛く夜道は安全に

サンリオキャラクターの顔をダイカットした「反射キーホルダー」。表面はキャラクターのイラストの周りが反射素材になっているので、明るいところで見たときもキラキラ感があります。暗いところではライトが当たると反射。裏面には台紙ポケットが付いているので、好きなシールを貼ったり、写真を入れたりしてデコっても可愛いです。

キャラクターグッズもオリジナルグッズも、心くすぐられるデザインが充実している【ダイソー】の「ときめき雑貨」。店頭で見かけたらぜひ手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@gnm.ao様、@risa_.piano様、@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる