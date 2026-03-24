2020年から2023３年まで、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」として活動し、現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters」として活動している菊池桃子が、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】パッカーン！見事なI字バランスを披露

自身のインスタグラムではチア衣装で片脚を真上に伸ばす「Ｉ字バランス」姿も公開。台湾チアの衣装も公開し「今年は2年目となるシーズン、、去年はたくさんの人に支えてもらったので、その恩を返すように、チームに貢献していきたいと思います」と思いを吐露。「そして2026年もPSやファンの皆さんが、思い切り野球を楽しめますように。それが1番の願いです」と気合を込めた。



初登場となった「週プレ」では変形ワンピースでのローラースケート姿やプールでのちゃぷちゃぷショットなど、チアとは違った姿を公開している。公式サイトではインタビューも掲載。本格的な撮影は初めてだったが「すごく楽しかったです！チアリーダーとして活動しているときとは、また違う私を見せることもできたと思います。」と自信ものぞかせていた。



元アイドルの女優・菊池桃子(57)とまったくの同姓同名。実際に対面したこともあるそうで「菊池桃子さんに、『初めまして！菊池桃子です！』とご挨拶させていただいたときは、かなり不思議な感覚になりました」と独特の思いだったことも明かしている。



同号は宮部のぞみが表紙＆巻頭を担当。虹咲カリナ、杉本有美、宇咲（うさ）、高橋かの、和地つかさ、神南（かんなみ）りなも登場している。



（よろず～ニュース編集部）