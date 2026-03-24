職人の定着率向上も実現！ ゆうき総業「ANDPAD AWARD 2026」DXカンパニー部門入賞

記事ポイント ゆうき総業が「ANDPAD AWARD 2026」DXカンパニー部門で入賞現場のデジタル一元管理と職人の評価制度可視化を推進2026年6月12日（金）の授賞式でカテゴリ大賞が決定 ゆうき総業が「ANDPAD AWARD 2026」DXカンパニー部門で入賞現場のデジタル一元管理と職人の評価制度可視化を推進2026年6月12日（金）の授賞式でカテゴリ大賞が決定

山形県上山市に本社を置くゆうき総業が、建設業界のDX推進を表彰する「ANDPAD AWARD 2026」で入賞しています。

塗装・防水・雨漏り修繕を手がける総合仕上げ工事会社として、現場のデジタル化と職人の働きやすい環境づくりが高く評価されている取り組みです。

ゆうき総業「ANDPAD AWARD 2026」DXカンパニー部門入賞

受賞：ANDPAD AWARD 2026 DXカンパニー部門（専門工事×Mid-Enterpriseカテゴリ）入賞企業：ゆうき総業株式会社所在地：山形県上山市代表：結城伸太郎拠点：山形営業所、仙台支店、福島営業所、酒田営業所

ゆうき総業が入賞したのは、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営するアンドパッド主催の「ANDPAD AWARD 2026」DXカンパニー部門です。

ANDPAD AWARDは、ANDPADを利用する23万社以上の企業やユーザーの中から、優れた取り組みを表彰する年に一度のイベントとなっています。

DXカンパニー部門は、ANDPADの導入・浸透を通じて業務効率化や生産性向上、組織変革など特筆すべき成果を上げた企業に贈られる賞です。

選出の背景と取り組み

ゆうき総業は、売上10億円以上〜500億円未満の企業を対象とした「Mid-Enterpriseカテゴリ」での選出です。

単なる業務効率化にとどまらず、「現場の努力を正しく評価できる仕組みづくり」にANDPADを活用しています。

現地調査から完工報告までをデジタルで一元管理し、工事内容の透明化を実現しています。

さらに多能工育成や評価制度の可視化により、職人が安心して働ける環境を構築しているのも大きな特徴です。

これらの取り組みによって、売上成長だけでなく職人の定着率向上といった人材面での変化も生まれています。

山形・宮城・福島を拠点に、「人の役に立とう」を理念として事業を展開しています。

職人の育成とデジタル技術の融合により、高品質な施工と顧客満足度の向上を追求する姿勢が評価につながっています。

ゆうき総業はショールームも設けており、施工の品質を来訪者に直接伝えられる環境を整えています。

今後の展望

今後は審査員による審査会を経て、入賞企業の中からカテゴリ大賞が選出されます。

2026年6月12日（金）に開催される授賞式では、決勝プレゼンテーションを経て最優秀賞の発表が行われる予定です。

ゆうき総業はさらなるDXの深化を目指し、建設業界の新しいスタンダードを追求していく方針となっています。

現場のデジタル一元管理によって、工事の透明性と業務効率が大きく向上しています。

職人の評価制度を可視化することで、安心して長く働ける環境が実現できています。

建設業界のDX推進に取り組む企業の姿勢に、今後も注目が集まります。

ゆうき総業「ANDPAD AWARD 2026」DXカンパニー部門入賞の紹介でした。

よくある質問

Q. ANDPAD AWARD 2026の授賞式はいつ開催されますか？

A. 2026年6月12日（金）に開催される予定です。決勝プレゼンテーションを経て最優秀賞が発表されます。

Q. ゆうき総業はどのような事業を行っていますか？

A. 山形・宮城・福島を拠点に、塗装・防水・雨漏り修繕などの総合仕上げ工事を手がけています。

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