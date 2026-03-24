ラジオパーソナリティーのアンジェリーナ１／３が２４日、都内で行われたＴＯＫＹＯ ＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！」（月〜金曜・後１０時）の新体制記者発表会に出席した。

同番組は「全国の蒼き若者たちの未来の鍵を握るもうひとつの学校！」がコンセプト。パーソナリティーの校長・教頭や人気アーティストやタレントがレギュラー講師を担当する。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのパフォーマーを務める小森隼が３月末をもって校長役を退任。これまで教頭役を務めていたアンジェリーナ１／３が４月から同番組の新校長に昇格する。番組２０年の歴史で、女性校長は初。「兄貴達に背中を教えてもらえる放送が「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！」のイメージ。自分が務まるのかって思いましたが、生徒への思いは男も女も関係ない。変わらずに次は姉貴と呼んでもらえるような校長になりたいです」と熱を込めた。

一方、新教頭にはタレント・溝上たんぼが就任する。「国民の３つ上みたいな。近所にいる兄ちゃんみたいな感じで接していただけたら」と語った。

４月から芸人の溝上たんぼが教頭役として、シンガー・ソングライターのコレサワ、スリーピースロックバンドのＣｈｅｖｏｎ（シェボン）が新講師として登場する。