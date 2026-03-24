筆記具の名門から待望の新作！ BLACKWING JAPAN「ローラーボールペン」

記事ポイント BLACKWING史上初のローラーボールペンが登場、精密削り出しアルミニウム製ボディを採用15周年記念「エラズ 2010 復刻版」やヴィンテージ ウッドボックスも同時発売2026年3月25日からBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売開始 BLACKWING史上初のローラーボールペンが登場、精密削り出しアルミニウム製ボディを採用15周年記念「エラズ 2010 復刻版」やヴィンテージ ウッドボックスも同時発売2026年3月25日からBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売開始

アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となるローラーボールペンが新発売されます。

あわせて15周年記念の「エラズ 2010 復刻版」鉛筆とヴィンテージ ウッドボックスも登場し、2026年3月25日からBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売が開始されます。

BLACKWING JAPAN「ローラーボールペン」

価格：14,850円（税込）発売日：2026年3月25日販売：BLACKWING JAPAN公式オンラインストア（先行販売）

鉛筆ブランドとして世界中のクリエイターに愛され続けてきたBLACKWINGから、初めてのインク筆記具となるローラーボールペンが誕生します。

BLACKWINGの象徴的なデザイン哲学を継承しながら、なめらかなインクフローと洗練されたボディ設計を融合させた一本です。

ボディには精密削り出しのアルミニウムを採用しており、重厚でありながら過度に重くない絶妙な重量バランスを実現しています。

デスクから転がりにくく手にもフィットするハーフムーン形状で、長時間の筆記でも快適に使い続けることができます。

鉛筆のフォルムを彷彿させるスリムなデザインが特徴的です。

マットブラックのボディにはBLACKWINGのロゴが刻印され、ガンメタル仕上げのクリップが上品なアクセントを添えています。

尾栓部分はガンメタル仕上げの六角形デザインで、BLACKWINGの鉛筆に搭載されているフェルールを思わせる精密な金属加工が施されています。

マグネット式クリック機構を搭載しており、思わず押したくなる心地よいクリック感を楽しめます。

ブラックインクのローラーボールカートリッジによる、なめらかで発色の良い書き味を実感できます。

日常のジャーナリングやToDoリストの記入など、鉛筆とは異なる筆記体験でありながら”書くことの楽しさ”というブランドの原点をそのまま体現しています。

BLACKWINGの鉛筆と並べても統一感のあるデザインで、デスク周りを美しく整えてくれる存在です。

ペン先にはステンレス製のボールポイントチップを搭載し、細部まで妥協のない仕上がりになっています。

内部構造はSCHMIDT製キャップレスリフィルを採用しており、マグネット式クリック機構によりインク交換も容易に行えます。

交換用リフィルは後日リリース予定です。

BLACKWING Eras 2010 Revival【エラズ 2010 復刻版】

価格：12本入【箱付】7,260円（税込）／1本 605円（税込）発売日：2026年3月25日芯：Soft／最も軟らかい（3Bに相当）

BLACKWINGが2010年にブランドを再始動させた際の象徴的なモデルを、15周年を記念して特別仕様で再構築したのがこのエラズ 2010 復刻版です。

Erasシリーズの第6弾にあたり、1箱12本入りの特別限定エディションとなっています。

マットブラックの軸にゴールドバンドとゴールドフェルール、ホワイト消しゴムを組み合わせたクラシカルなデザインが目を引きます。

芯にはブランドを象徴するソフトグラファイトを採用しており、なめらかな書き心地を楽しめました。

2010年モデルのロゴに敬意を込め、ホースエンブレムがデボス加工で刻印されています。

黒軸にゴールドの箔押しロゴとフェルールが整然と並ぶ姿は、コレクションとしても圧巻の美しさです。

BLACKWING ヴィンテージ ウッドボックス

価格：15,400円（税込）発売日：2026年3月25日内容：鉛筆12本（マット／パール／602／ナチュラル各3本）、ツーステップシャープナー

BLACKWING JAPAN「ローラーボールペン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 価格について教えてください。

A. 価格は14,850円（税込）です。

Q. 発売日について教えてください。

A. 発売日は2026年3月25日です。

Q. 価格について教えてください。

A. 価格は12本入【箱付】7,260円（税込）／1本 605円（税込）です。

Q. 発売日について教えてください。

A. 発売日は2026年3月25日です。

Q. 価格について教えてください。

A. 価格は15,400円（税込）です。

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