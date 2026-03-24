ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼が２４日、都内で行われたＴＯＫＹＯ ＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！」（月〜金曜・後１０時）の新体制記者発表会に出席した。３月３１日をもって同番組のパーソナリティーを退任。「自分の２０代後半を全てささげた」と完全燃焼したことを明かした。

同番組は「全国の蒼き若者たちの未来の鍵を握るもうひとつの学校！」がコンセプト。パーソナリティーの校長・教頭や人気アーティストやタレントがレギュラー講師を担当する。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのパフォーマーを務める小森は、２０年４月から同番組に出演し、翌年から「こもり校長」としてラジオを通してコロナ禍の若者たちに寄り添い続けた。３月末で番組を退任し、校長役はラジオパーソナリティーのアンジェリーナ１／３にバトンタッチする。

もともと学生時代に同番組の“生徒”（リスナー）だった小森にとって思い入れはひとしお。初出演はゲスト講師という形式で「夢がかなったと思った記憶があります」としみじみ振り返った。パーソナリティーに就任してすぐにコロナ禍に直面。「コロナ禍の誰も予想もできなかった時代になって、僕たちも職員の皆さんと深夜３〜４時、朝方に帰った日もありました。生徒のみんなが学校が休校で戸惑いの中、『日付が分かりません』とメッセージをもらって、僕たちは日付を言うようになりました。月並みの言葉しか言えなかったですが、生徒から『僕たちは未来ではなく、今を生きている』と言葉をもらって、向き合い方も変わりました」と振り返った。今後について「校舎の外からずっと見守り続けたいです」とした。

４月から新教頭としてパーソナリティーを務めるタレント・溝上たんぼが「出演者みんなで１曲作りたい」と夢に描けば、小森も「みんなの悲願。具現化できなかった」と明かした。溝上から「その時には小森さんにも戻ってきてもらって」と声を掛けられると「それはずうずうしいですよ」と首を振って謙遜した。

４月から溝上が教頭役として、シンガー・ソングライターのコレサワ、スリーピースロックバンドのＣｈｅｖｏｎ（シェボン）が新講師として登場する。