◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

今年の上半期のＧ１が終わった頃には還暦を迎える私もそう在りたい。スプリントＧ１（高松宮記念、スプリンターズＳ）は活躍年齢が明らかに伸びている。過去１０年で７歳以上は【３・０・３・６８】だが、ここ４年に絞ると【３・０・２・２０】。時代は変わって、おっさんでも十分に第一線で「働ける」という訳だ。

ここで「おっさん」に限ったのは、Ｇ１では「おばちゃん」にはまだ厳しい現実があるからだ。７歳以上牝馬のＧ１成績は前哨戦編でも触れたが、２０００年以降で【１・０・０・４９】。高松宮記念でも７頭が出走してオール着外。データ編では７歳牝馬を推す訳にはいかない。

７歳牡馬レッドモンレーヴの一撃がないか。強調点は前走が東京新聞杯であること。距離短縮組（前走１２００メートル超）は、オレハマッテルゼ（前走１４００メートル）、ラインクラフト（前走１６００メートル）のワンツーで決まった２００６年から２０年連続で少なくとも１頭は馬券対象になっている。過去１０年の距離短縮組で前走１着は【０・６・０・１０】で信頼度は増すが、着差０秒７以内の敗戦なら【１・２・３・３３】。複勝率１５・４％は無視できない数字だ。２３年、前年の阪神Ｃ０秒２差８着から臨んだ８歳馬トゥラヴェスーラは１３番人気３着。東京新聞杯０秒３差８着からレッドモンレーヴが「おっさんパワー」を示す。