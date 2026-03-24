２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが２４日、スピードスケート女子で五輪メダル日本女子最多１０個を手にした妹・高木美帆さんとの姉妹ショットを公開した。

インスタグラムに「先日の本のイベントでファンの方に頂いた手作りポーチ 見た瞬間 え！？すごくない！？ってなりました」とファンからプレゼントをもらったことを報告。「私は緑が好きでスケート靴も緑と白カラーだったんですけど、靴の緑とシステムの緑の色が違ってるのもちゃんと表現されててびっくり」と驚きをつづり、「スケート靴は基本的にオーダーメイドで選手それぞれの個性が出るところでもあるのでめちゃくちゃ嬉しかったです」と喜んだ。

さらに「そして美帆のも頂いたので帰って渡したら めちゃ喜んでたので写真をパシャリ」とつづり、美帆さんとの２ショットをアップ。「ファンの方にもらったものをインスタに載せるのはもしかしたら初めてかもしれませんが、今まで頂いたものも大切に使わせていただいてます ありがとうございます」と感謝を伝え、「さあこのポーチに何入れようかな ＃ブレゼント ＃嬉しい＃ｓｐｅｅｄｓｋａｔｉｎｇ ＃高木姉妹」とハッシュタグを添え、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お二人揃ってが何だかホッとします」「ファンの皆さんに愛されてる証拠です」「菜那ちゃんも美幌ちゃんも 送ったファンの方もみんな幸せですね」「美帆さんもお元気そうで良かったです」「仲良し姉妹」「２人揃って見られて嬉し」などの声が寄せられている。