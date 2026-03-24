記事ポイント コーティング専門店NOJから仕上げ用メンテナンス剤「COMPLETE(コンプリート)」が2026年4月下旬に発売予定洗車後の拭き上げ工程で使用し、軽度のくすみやザラつきを整えて艶と滑水性を付与コーティング施工車・未施工車のどちらにも使用可能で、店頭価格は3,500円(税込) コーティング専門店NOJから仕上げ用メンテナンス剤「COMPLETE(コンプリート)」が2026年4月下旬に発売予定洗車後の拭き上げ工程で使用し、軽度のくすみやザラつきを整えて艶と滑水性を付与コーティング施工車・未施工車のどちらにも使用可能で、店頭価格は3,500円(税込)

NOJから、洗車後のボディ表面を整える仕上げ用メンテナンス剤「COMPLETE(コンプリート)」が登場します。

2026年4月下旬に発売予定で、NOJ各店舗およびNOJ公式プロショップにて販売されます。

NOJ「COMPLETE(コンプリート)」

製品名：COMPLETE(コンプリート)用途：自動車ボディの仕上げ用メンテナンス剤内容量：200ml店頭販売：3,500円(税込)公式プロショップ(オンライン)：3,850円(税込)発売予定：2026年4月下旬販売：NOJ各店舗／NOJ公式プロショップ

「COMPLETE(コンプリート)」は、洗車後に残った水垢由来のくすみや、花粉・黄砂が付着して生じたザラつきなど、軽度の汚れをケアしながらボディに艶と滑水性を与える仕上げ用メンテナンス剤です。

オールシーズンで使用できますが、特に花粉や黄砂が増える春先の洗車後ケアでの使用を想定しています。

青空駐車などで「洗車してもボディがすっきりしない」「触るとザラつきが残る」といった状態を整えることを目的としており、従来の強力な水垢クリーナーとは異なり、コーティング施工車の日常メンテナンスにも使いやすいバランスを重視した処方となっています。

コーティング施工車・未施工車のどちらにも使用可能です。

本製品は、NOJの創業期からガラスコーティング施工の現場で使用してきたケミカル(通称「リキッド」)をベースに商品化されています。

NOJは「継続の美」をコンセプトに、全国のNOJ店舗でコーティング施工後の無料メンテナンスサービスを提供しており、多くの車両のメンテナンスで培われてきた拭き上げ工程のノウハウを自宅でも活用できるようにした製品です。

使い方はシンプルで、洗車後にマイクロファイバークロスに少量をスプレーし、パネルごとに拭き上げるだけ。

特別な施工工程を追加する必要はなく、普段の拭き上げ作業の中で使用できる設計となっています。

汚れレベルに応じた3工程のケア設計

NOJのカーケアシリーズは、汚れの状態に応じた3つの工程で構成されています。

洗車用の「EASYシャンプー」はボディ表面の汚れを優しく洗い流すカーシャンプーです。

定期ケア用の「RESURRECTION(リザレクション)」は、固着した水垢やウォータースポットなど、通常の洗車では落としにくい汚れをケアするメンテナンス剤となっています。

そして仕上げ・拭き上げケア用の「COMPLETE(コンプリート)」が、洗車後の軽度のくすみやザラつきを整え、艶と滑水性を与えます。

洗車・定期ケア・仕上げの3ステップで、ボディコンディションをトータルに整えるシリーズです。

洗車後のボディに艶と滑水性をプラスし、すっきりとした仕上がりへ導いてくれます。

プロの現場で培われたノウハウを自宅でも手軽に活用できるのが魅力です。

花粉や黄砂のシーズンにも心強い1本となっています。

NOJ「COMPLETE(コンプリート)」の紹介でした。

よくある質問

Q. COMPLETE(コンプリート)はコーティング施工車にも使えますか？

A. コーティング施工車・未施工車のどちらにも使用できます。コーティング施工車の日常メンテナンスにも使いやすいバランスを重視した処方となっています。

Q. COMPLETE(コンプリート)の使い方を教えてください。

A. 洗車後にマイクロファイバークロスに少量をスプレーし、パネルごとに拭き上げるだけで使用できます。特別な施工工程は不要で、普段の拭き上げ作業の中で使える設計です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 洗車後の拭き上げだけでボディに艶と滑水性！ NOJ「COMPLETE(コンプリート)」 appeared first on Dtimes.