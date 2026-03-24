女優篠原涼子（52）が24日、ビルボードライブ東京で行われた歌手鈴木雅之（69）の公演「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」にサプライズ出演して盛り上げた。

1日2公演行ったうちの2度目の公演に出演。鈴木と歌った篠原主演の日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」の主題歌で、いきものがかり水野良樹が作詞・作曲した「Canaria」を披露した。時折見つめ合ったり、手をつなぐような振りもみせながら歌いきり、喝采を浴びた。

今年1月期に放送していたドラマは今週で最終回。この日もHuluでの配信コンテンツの撮影を行っていたといい、鈴木は「1回目の公演には間に合わなかったんです。撮影終わりで、わざわざ来てくれました。ありがとう！」と感謝。沸き立つ歓声と拍手に篠原も「こちらこそ光栄です。ずっと牢獄の中にいるので気分転換になっています。たまにはこういう気取ったパフォーマンスをしないとね」とドラマ内容も交えながら語って笑いを誘った。

鈴木は今年デビュー40周年と70歳の古希を迎える。40周年記念日の25日には「Canaria」などを収録したデュエットベストアルバム「MARTINI DUET DELUXE」もリリース。また、3月29日までは渋谷の街にある大型ビジョン7機で午後5時に鈴木の時報映像が流れるプロモーションなども行っている。

この日の公演中盤では今年3月にリリースした1993年の名曲「渋谷で5時」の2026年バージョンを共に歌う元NMB48で女優の渋谷凪咲（29）もサプライズ登場し、同曲を公の場で初披露した。また、実姉で歌手の鈴木聖美（73）やNORA（64）もゲスト出演。姉弟で「TAXI」や「ロンリー・チャップリン」を熱唱するなどして沸かせた。