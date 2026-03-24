HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、総合ランキング11位だったAOIと12位だったSAKURAが合格し、上位の実力者が不合格となる結末に、SNSに衝撃が走った。

【映像】最下位から合格した可愛すぎる2人の練習生（パフォーマンスも）

AOIとSAKURAはダンス・歌ともに未経験者だ。この結果に指原は「すごい大波乱！」と言うとMOKAも「意外すぎる」と驚き、KAZUHAも「想像できなかった」と驚きを口にした。

経験者2人と未経験者2人の計4人がアメリカに行く結果に指原は「視聴者からしても、この脅威のスター性の2人がいて自分はそれなりにできる状態でいて。その差が、経験者の方が有利とも限らないこの状況」と分析、MOKAも「何を見せるかが大事」とコメントしていた。

SNSでもこの結果に衝撃が走り「衝撃すぎた」「これは荒れるw」「面白くなってきた」「意外すぎて」「もうわからん」などの声が溢れていた。