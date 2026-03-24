発電所への攻撃を「5日間延期する」と発表したトランプ大統領。一方でイラン側も「機雷必要なし」と発言しています。両者の争いは、このまま収束するのでしょうか？

■世界各地で“駆け込み給油”の大行列

響き渡るクラクション。インドにできていたのはバイクの行列です。その先にあるのは、街の小さなガソリンスタンド。給油だけで1時間半待ち。

この“異常事態”はインドだけでなく…。カンボジアの首都プノンペンでは、三輪タクシーの「トゥクトゥク」が給油待ちの列を作ります。

そして、中国でも。上海では、ガソリンスタンドに近づくだけで一苦労。中では順番待ちの車が隙間なくとまっています。

その原因は、イラン情勢の影響を受けた原油価格の高騰です。発表されたのは、レギュラーガソリン1リットルあたり日本円で約20円という大幅な値上げ。

上海の大手ガソリンスタンドでは、レギュラーが23日まで約175円。それが一夜にして約195円まで値上がりすることとなり“駆け込み給油”の大行列ができていたのです。

■トランプ氏“イランと停戦交渉”明かす

世界各地で深刻化するエネルギー危機。その要因の1つとなっているのが、エネルギー輸送の要となっているホルムズ海峡の事実上の封鎖です。

トランプ大統領は、海峡を開放しなければ「イランの発電所を攻撃する」と迫っていましたが、その回答期限を迎える前に攻撃の延期を発表しました。

トランプ大統領（トランプ氏のSNS）

「5日間延期する」

その約2時間後、カメラの前に立ったトランプ大統領。

トランプ大統領

「（イラン側と）非常に力強い協議をした。主要な点で合意を得ている。彼らはそれに同意している。イランはもう核兵器を保有しないことになる。彼らも同意している」

戦闘開始以降はじめて、イランと停戦交渉を進めていると明らかにしました。

トランプ大統領

「最も尊敬されていてリーダーであると私が信じている人物と交渉している」

トランプ大統領が名前を明かさなかった交渉相手。いったいどのような人物なのでしょうか？

■新たなキーマン、ガリバフ議長

複数のメディアによると、交渉相手とされたのは、イラン国会議長モハンマド・ガリバフ氏。この人物、これまでには…。

ガリバフ国会議長（3月1日）

「トランプとネタニヤフは卑劣な犯罪者だ。代償を支払わなければならない」

アメリカへの強硬姿勢で知られ、トランプ大統領への批判を繰り返してきました。

アメリカメディアによると、今週後半にもアメリカのウィトコフ中東特使らとパキスタンで協議する方向で、調整が進んでいるということです。

新たなキーマンとして浮上したガリバフ議長。しかしガリバフ氏本人は…。

ガリバフ国会議長（ガリバフ氏のSNSより）

「アメリカとの交渉は一切行われていない」

交渉が行われていること自体を否定。「原油市場を操作するためのフェイクニュースだ」としています。

テヘラン市民も…。

テヘラン市民

「彼（トランプ）を信用すれば、わたしたちは負ける」

テヘラン市民

「彼はイランの人々をもてあそび、だまそうとしている。しかしイラン国民はだまされない」

交渉には懐疑的な声が聞かれました。

■イラン側が態度を軟化させたとの見方も

アメリカとイランで食い違う主張。中東情勢に詳しい専門家は…。

慶応大学 田中浩一郎教授

「少なくともイラン側の動きを見ている限り、いまアメリカと協議をする対応ではない。（アメリカの提示する条件で）協議が成立すると考える方が無理がある」

果たしてイランが態度を変えて、交渉が進展する可能性はあるのか？

日本時間23日、イラン軍の報道官は…。

イラン軍報道官

「国の安全を脅かすすべての敵への当然の報いだ。トランプおまえはクビだ」

トランプ大統領お得意のせりふを奪って挑発。またイラン側は、ペルシャ湾に機雷をまくことも辞さない姿勢でした。

ただトランプ大統領が「攻撃延期」を宣言した後には「ペルシャ湾に機雷を敷設する必要はない」と発言。イラン側が態度を軟化させたとの見方も出ています。

それでもホルムズ海峡を開放しないという立場を崩さないイラン。

“交渉中”だというトランプ大統領も…。

トランプ大統領

「交渉がうまくいけば和解に至るだろう。そうでなければひたすら爆撃を続ける」

アメリカ政治に詳しい専門家は、仮に交渉が始まったとしても一気に停戦合意に進むかは不透明だと分析しました。

明海大学 小谷哲男教授

「本当にアメリカとイランが交渉始めるのであれば前向きに評価するべき。お互いの色んな案件に関する立場があまりにも開きが大きい。果たしていま交渉を行ったところで埋めることができるのか、その点は大きな疑問があります。軍事作戦を継続することで、できるだけ強い立場にたった上で、再度交渉したいとお互い考えてもおかしくない」

■26日から石油の国家備蓄の放出開始

緊迫する中東情勢を受け、日本政府は新たな対応を発表しました。

高市首相

「石油製品の日本全体として必要となる量を確保するため、今週26日から国家備蓄の放出を開始します」

24日、高市首相は石油の国家備蓄の放出を26日に開始すると表明しました。エネルギーの安定供給をはかるため、約850万キロリットル、総額約5400億円分の原油が順次放出されるということです。