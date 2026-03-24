主要ネット銀行の普通預金・定期預金（1年・3年・5年）最新金利ランキング【2026年3月】
メガバンクや地方銀行が金利を引き上げていますが、依然として金利水準はネット銀行の方が高い状況が続いています。
All About マネー編集部では、最新の金利情報に基づき、主要ネット銀行（※）の普通預金、および定期預金の1年・3年・5年ものについて、金利が高い順にTOP3をまとめました。
預ける期間や目的に合わせて、選ぶ際の参考にしてみてください（2026年3月16日時点の情報）。
※インターネット専業銀行を中心とした15行が対象
例えば、現在メガバンクの普通預金は金利年0.30％ですが、ネット銀行の中にはこれを上回る金利を設定しているところも少なくありません。
また、自社サービスと連携することで適用金利が上がるケースも多く、日常的に使うだけで金利優遇が受けられるのも魅力です。こうした特徴をふまえて、まずは普通預金の金利TOP3から見ていきましょう。
▼普通預金の金利TOP3
1位：あおぞら銀行
・金利：0.75％
※BANK口座限定。預入金額1円以上100万円以下は金利年0.75％、100万円超は年0.50％が適用される。
2位：GMOあおぞらネット銀行
・金利：0.60％
※ハビト支店口座限定。残高100万円以下は金利年0.60％、100万円超は年0.30％が適用される。
3位（同率）：みんなの銀行
・金利：0.50％
※口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
3位（同率）：ローソン銀行
・金利：0.50％
※ATMでの取引は1000円単位。口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
金利の優遇だけでなく、ネット銀行は24時間365日ATMが利用可能であったり、所定回数まで振込手数料が無料になったりと、サービス面も充実しています。利用する際は、各銀行の公式Webページで最新の情報や詳細な条件を確認するようにしましょう。
預入期間は3カ月、1年、3年……と、銀行ごとにいくつか用意されていますので、ご自身のライフプランに合わせて、無理のない期間を選ぶようにしましょう。
▼1年満期の定期預金の金利TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、1年ものが金利年1.35％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
3位：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「4周年記念 新規口座開設者限定！定期預金キャンペーン」が利用でき、金利が年1.25％となる。
2025年10月1日〜2026年5月31日に新規口座を開設し、2026年2月12日〜5月31日のキャンペーン期間中に1年もの「Anniversary定期預金」へ新規で預け入れることが条件。「Anniversary定期預金」は1人1口座のみで、預入金額は1円以上500万円以下。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。
【新たに口座開設する方限定】
新規口座開設であれば、auじぶん銀行の「デビュー応援定期預金」1年もの年1.20％や、オリックス銀行の「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」1年もの年1.20％が利用可能です。
▼3年満期の定期預金TOP3
1位：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.10％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
2位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
3位（同率）：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.75％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
3位（同率）：ソニー銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.75％
・預入金額：1000円以上（1円単位）
▼5年満期の定期預金TOP3
1位（同率）：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.30％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
1位（同率）：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.30％
・預入金額：1万円以上（1円単位）
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
【新たに口座開設する方限定】
新規口座開設であれば、SBJ銀行の「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、3年ものが金利年1.40％、5年ものが年1.45％になります。
普通預金は日々の生活費や急な支出に備える資金など、「必要なときにいつでも使えるお金」を置いておくのに適しています。一方、定期預金はすぐに使う予定のない余裕資金を預け、効率よく増やしたい場合に有効です。
預入期間によって金利が変わるため、資金の用途や使う時期を考えながら、何年預けるかで選ぶことがポイントです。上手に使い分けて、資産形成に役立てましょう。
(文:All About 編集部)
All About マネー編集部では、最新の金利情報に基づき、主要ネット銀行（※）の普通預金、および定期預金の1年・3年・5年ものについて、金利が高い順にTOP3をまとめました。
預ける期間や目的に合わせて、選ぶ際の参考にしてみてください（2026年3月16日時点の情報）。
ネット銀行の普通預金TOP3ネット銀行は普通預金の金利も比較的高い傾向にあります。
例えば、現在メガバンクの普通預金は金利年0.30％ですが、ネット銀行の中にはこれを上回る金利を設定しているところも少なくありません。
また、自社サービスと連携することで適用金利が上がるケースも多く、日常的に使うだけで金利優遇が受けられるのも魅力です。こうした特徴をふまえて、まずは普通預金の金利TOP3から見ていきましょう。
▼普通預金の金利TOP3
1位：あおぞら銀行
・金利：0.75％
※BANK口座限定。預入金額1円以上100万円以下は金利年0.75％、100万円超は年0.50％が適用される。
2位：GMOあおぞらネット銀行
・金利：0.60％
※ハビト支店口座限定。残高100万円以下は金利年0.60％、100万円超は年0.30％が適用される。
3位（同率）：みんなの銀行
・金利：0.50％
※口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
3位（同率）：ローソン銀行
・金利：0.50％
※ATMでの取引は1000円単位。口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカードなど）。
金利の優遇だけでなく、ネット銀行は24時間365日ATMが利用可能であったり、所定回数まで振込手数料が無料になったりと、サービス面も充実しています。利用する際は、各銀行の公式Webページで最新の情報や詳細な条件を確認するようにしましょう。
ネット銀行の定期預金TOP3定期預金は、一定期間引き出さないことを前提としているため、普通預金よりも高い金利が適用されます。
預入期間は3カ月、1年、3年……と、銀行ごとにいくつか用意されていますので、ご自身のライフプランに合わせて、無理のない期間を選ぶようにしましょう。
▼1年満期の定期預金の金利TOP3
1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設の場合は「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、1年ものが金利年1.35％になる。預入金額は10万円以上1円単位で、1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
3位：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「4周年記念 新規口座開設者限定！定期預金キャンペーン」が利用でき、金利が年1.25％となる。
2025年10月1日〜2026年5月31日に新規口座を開設し、2026年2月12日〜5月31日のキャンペーン期間中に1年もの「Anniversary定期預金」へ新規で預け入れることが条件。「Anniversary定期預金」は1人1口座のみで、預入金額は1円以上500万円以下。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。
【新たに口座開設する方限定】
新規口座開設であれば、auじぶん銀行の「デビュー応援定期預金」1年もの年1.20％や、オリックス銀行の「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」1年もの年1.20％が利用可能です。
▼3年満期の定期預金TOP3
1位：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.10％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
2位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
3位（同率）：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.75％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
3位（同率）：ソニー銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.75％
・預入金額：1000円以上（1円単位）
▼5年満期の定期預金TOP3
1位（同率）：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.30％
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
1位（同率）：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.30％
・預入金額：1万円以上（1円単位）
3位：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：1.20％
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
【新たに口座開設する方限定】
新規口座開設であれば、SBJ銀行の「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、3年ものが金利年1.40％、5年ものが年1.45％になります。
普通預金・定期預金は目的に応じて使い分けを普通預金と定期預金は、どちらも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証されているため、安全性が高く、どなたでも安心して運用できる金融商品です。
普通預金は日々の生活費や急な支出に備える資金など、「必要なときにいつでも使えるお金」を置いておくのに適しています。一方、定期預金はすぐに使う予定のない余裕資金を預け、効率よく増やしたい場合に有効です。
預入期間によって金利が変わるため、資金の用途や使う時期を考えながら、何年預けるかで選ぶことがポイントです。上手に使い分けて、資産形成に役立てましょう。
(文:All About 編集部)