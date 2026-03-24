益若つばさ＆くみっきー＆菅野結以 元「Popteen」モデルが再集結した“平成プリ”公開
モデルの益若つばさが、3月24日（火）に自身のInstagramを更新。 元「Popteen」モデルの“くみっきー”こと舟山久美子、菅野結以とともに撮影した平成プリを公開し、「当時のプリかと思った」「私の青春」などと反響が集まっている。
【写真】令和に撮影したのが信じられないｗ 益若＆くみっきー＆菅野の平成プリほか（9枚）
■「当時のプリかと思った」ファン驚き
3月20日（金）から4月5日（日）までOPENBASE渋谷で開催中の、プリントシール機30周年を記念したイベント「ウチらのプリ展〜Dear令和By平成〜」に訪れたという三人。
益若は「平成ギャルメイクして菅野結以ちゃんとくみっきーとプリ撮ったよ！」とつづり、「当時POPTEENの誌面でこの3人が並ぶことはなかったから激エモなのでは、、？」と三人で撮影したプリクラを公開した。
益若は、船山＆菅野のリクエストでウエスタンハットをかぶった黒肌姫ギャルに変身。菅野は「LIZLISA」姫系、船山はカンカン帽にマキシ丈ワンピにタレ目といった懐かしのコーデに身を包んでおり、「当時のプリかと思った」「ほんとに昔のプリかと思った！！再現度が高すぎるーーー」とファンから驚きの声が上がっている。
また余談として、益若は平成ギャルを再現するにあたり、ヘアメイクやファッションよりも最も大切なのは「表情管理」だとシェア。「ギャルの時にしかしない表情があるのよ」「よかったらイメチェンをしたら表情管理や仕草をこだわるってところまでぜひやってみてほしい」と平成ギャルになりきるコツも伝授している。
引用：「益若つばさ」Instagram（＠tsubasamasuwaka1013）
【写真】令和に撮影したのが信じられないｗ 益若＆くみっきー＆菅野の平成プリほか（9枚）
■「当時のプリかと思った」ファン驚き
3月20日（金）から4月5日（日）までOPENBASE渋谷で開催中の、プリントシール機30周年を記念したイベント「ウチらのプリ展〜Dear令和By平成〜」に訪れたという三人。
益若は、船山＆菅野のリクエストでウエスタンハットをかぶった黒肌姫ギャルに変身。菅野は「LIZLISA」姫系、船山はカンカン帽にマキシ丈ワンピにタレ目といった懐かしのコーデに身を包んでおり、「当時のプリかと思った」「ほんとに昔のプリかと思った！！再現度が高すぎるーーー」とファンから驚きの声が上がっている。
また余談として、益若は平成ギャルを再現するにあたり、ヘアメイクやファッションよりも最も大切なのは「表情管理」だとシェア。「ギャルの時にしかしない表情があるのよ」「よかったらイメチェンをしたら表情管理や仕草をこだわるってところまでぜひやってみてほしい」と平成ギャルになりきるコツも伝授している。
引用：「益若つばさ」Instagram（＠tsubasamasuwaka1013）