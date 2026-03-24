悲惨な事故から1年 現場には同級生らの姿

浜松市の舘山寺町で小学生の列に軽トラックが突っ込み4人が死傷した事故から2026年3月24日で1年です。

亡くなった児童の遺族が取材に応じ「今も夢なのかなと思う」と心境を語りました。

＜鈴木康太記者＞

「1年前のきょう、この場所で児童4人が死傷する悲惨な事故が起きました。現場には今も花が手向けられています」

子どもたちはただ自転車に乗っていただけでした。

2025年3月24日の夕方、浜松市中央区舘山寺町の市道で小学生4人の列に軽トラックが突っ込み、当時8歳の石川琴陽さんが死亡。一緒にいた姉など3人が重軽傷を負いました。

事故から1年が経った現場には、24日、琴陽さんの同級生の姿もありました。

＜琴陽さんの同級生＞

「いつまでも見守っててほしい」

＜同級生の親＞

「1年経ってやっと来れたって感じで、ちょっとショックが大きかったです」

「走馬灯のように思い出してしまう」

＜鈴木記者＞

「現場の路側帯には注意喚起の看板やポールなどが設置されています」

浜松市は事故の後、カーブの注意を呼びかける視線誘導標などを設置しました。しかし、その対策を進めるために琴陽さんが亡くなったわけではありません。

事故から1年に際して、遺族は。

＜亡くなった琴陽さんの伯母＞

「この季節がまた来ると走馬灯のように思い出してしまうので、琴陽がいないのは写真見るたびに今も夢なのかなと思ってずっといますね」

危険運転致死傷の罪で起訴「どうして運転をやめてくれなかったのか」

この事件をめぐっては、運転手の70代の男が持病の影響で意識障害に陥るおそれがありながら軽トラックを運転していたなどとして、危険運転致死傷の罪で起訴されています。本人は「過去にも気が付いたら事故を起こしていた」と供述しています。

＜亡くなった琴陽さんの祖母＞

「自分でわからなくなったっていうことがあったのにどうして（運転を）やめてくれなかったんだろうとか、家族が何でやめさせてくれなかったのかっていうのが強いですね」

琴陽さんの遺族は、検察による重い求刑を求めて、これまでに3万8000人以上の署名を集めています。

今後開かれる予定の裁判に向けて、琴陽さんの父親は「うそをつかず、本当のことを言ってほしい」と語りました。