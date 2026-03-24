お笑いトリオ・トンツカタン解散発表 3人はそれぞれ芸人を継続「日によっては8時間話した」
【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いトリオ・トンツカタンが24日、グループのYouTubeチャンネルを更新。解散することを発表した。
【写真】結成14年目で解散した人気お笑いトリオ、仲睦まじい最後の動画
久々に更新された動画にて、森本晋太郎は「（YouTube更新が）空いた期間たくさん話し合いまして。日によっては8時間話したんですけど、たくさんの話し合いを経て、今回トンツカタン解散という結論に至りました」と発表した。
「応援していただいた皆さんには悲しいお知らせになってしまったのと、皆さんが応援してくださったからこそここまでやれたなっていうのはめちゃくちゃ強く感じております」とファンへの感謝を伝えていた。
4月17日・18日のいずれかで開催される事務所主催のライブ「どっきん！」が最後のライブとなるという。3人とも芸人は継続していく予定で、解散した理由については「仲が悪くなったわけではない」と今後も共演の可能性もあると言及していた。
トンツカタンは森本、お抹茶、櫻田佑の3人で2012年に結成。2016年「第7回お笑いハーベスト大賞」で優勝、2022年には「第9回NHK新人お笑い大賞」にて決勝進出した成績を持つ。さらに、お抹茶は「R-1グランプリ2026」にてファイナル進出していた。（modelpress編集部）
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◆トンツカタン、解散発表
久々に更新された動画にて、森本晋太郎は「（YouTube更新が）空いた期間たくさん話し合いまして。日によっては8時間話したんですけど、たくさんの話し合いを経て、今回トンツカタン解散という結論に至りました」と発表した。
4月17日・18日のいずれかで開催される事務所主催のライブ「どっきん！」が最後のライブとなるという。3人とも芸人は継続していく予定で、解散した理由については「仲が悪くなったわけではない」と今後も共演の可能性もあると言及していた。
◆トンツカタン、結成14年目 お抹茶はR-1ファイナル進出
トンツカタンは森本、お抹茶、櫻田佑の3人で2012年に結成。2016年「第7回お笑いハーベスト大賞」で優勝、2022年には「第9回NHK新人お笑い大賞」にて決勝進出した成績を持つ。さらに、お抹茶は「R-1グランプリ2026」にてファイナル進出していた。（modelpress編集部）
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