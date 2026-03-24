HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、『御上先生』ほか数々のドラマ出演経験を持つものの、ダンス・ボーカル共に未経験で挑んだAOI（大谷碧空・19歳）が、最後の1枠を勝ち取った。

【映像】スタイル抜群！『御上先生』出演の19歳女優

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。

三次審査では12名から4人に絞られ、合格した4人は次なるステージ、アメリカへと向かう。総合1位の沖縄県出身のJAYLA（19歳）、5位のRIRA（20）、6位のNARU（17）、そして歌・ダンス未経験でランキング11位の俳優AOIという4人で構成されたのは、二次審査まで圧倒的な評価を得ていた実力者が集うC TEAMだ。すでにA＆BTEMから3名の合格者が発表されており、残る椅子はたった一つのみとなってしまった。

自分を表現できるスター性を持った参加者

発表を前に、AOIは「まず私がこのステージでお見せできたと思うことは、この2週間の手紙と日記と私の人生の1冊をお見せできたと思ってて、人間生きてたら良いことあるんだなって思いました。本当に感謝を忘れずこれからもずっと生きたいなって心から思いました。ありがとうございました」と感謝を述べた。

そして最後の合格者として自身の名が呼ばれた瞬間、AOIは号泣。HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイターであるソン・ソンドゥク氏は「AOIさんは元々持っているスター性や華がありますね。自分を表現できるスター性を持った参加者だと思います。魅力的に表現できるんだと確信を持たせてくれる舞台でした」と、彼女の天性の素質を高く評価した。

泣きじゃくるAOIは、周囲のメンバーへ「ありがとう本当に。本当にありがとう」と何度も感謝を伝えていた。（『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』／ABEMA K-POPチャンネル）