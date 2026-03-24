Snow Man・宮舘涼太が3月23日、口ひげ姿を披露。これまでの“ロイヤルキャラ”から一転する新境地に踏み出したことが話題となっている。

「宮舘さんはこの日、出演する映画『黒牢城』の公式Xに投稿された動画に登場。《新たな挑戦》というテーマで語り出しました。『ひげを生やしました』と明かすと、『エヘヘヘヘヘヘ……』と照れ笑い。

つけひげの部分もあるとしながら、『生やしたまま、お披露目するというのが初めて』と語り、これまでにないビジュアルへの挑戦であることを強調していました」（芸能記者）

続けて「新しい自分として、役に挑戦できているという気もします」と前向きにコメント。眉毛もあえて“ぼさぼさ”に整えたといい、「外見の部分では“挑戦的”なことをさせていただいている」と感慨深げに語っていた。

本木雅弘主演で、6月19日公開の同作。「第166回直木賞受賞」「このミステリーがすごい！第1位」など数々の栄誉に輝いた米澤穂信氏の同名小説が原作だ。

「宮舘さんが劇中で演じる乾助三郎は、気が利かない“トロい”性格であるものの、並外れた腕力を持つという個性的な役どころです。口ひげとあごひげをたくわえ、眉もラフに整えたワイルドなビジュアルはこれまでのイメージとは対照的です」（同前）

“新生・舘様”に対し、Xでは

《ほんとにお似合い》

《渋カッコよくて、将来イケオジになりそう》

といった好意的な声が寄せられている。一方、プライベートに関して、別の話題がくすぶり続けていると明かすのは芸能プロ関係者だ。

「宮舘さんは先月25日、日本テレビ・黒田みゆアナとの交際が『女性セブンプラス』で報じられ、3月15日にはファンクラブ会員向けブログで初めて触れました。

その際、報道によって不安な思いをさせたことをファンに謝罪しつつも、《様々な憶測が飛び交う世の中》と表現し、あくまで“憶測”であることを強調。否定も肯定もしない、歯切れの悪い対応にとどまっています」

しかも20日には、東京・恵比寿にある会員制バーのInstagramに、宮舘とみられる人物が登場。音楽に合わせてノリノリで踊る様子が映っており、熱愛報道後の姿として再び注目を集めてしまったのだ。

本誌『SmartFLASH』はこの件について所属事務所に確認したが、期日までに回答はなかった。

「昨年11月、宅配ピザ『PIZZA-LA』のCMキャラクターに抜擢され、この春の広告起用も継続。さらに4月4日からはテレビ朝日の主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で連ドラ初主演を務めるなど快進撃を遂げていますが、ファンはしばらくもやもやを抱えることになるでしょうね」（前出・芸能プロ関係者）



活躍の場を広げていく宮舘に対し、ファンはどこか置き去りにされたままだーー。