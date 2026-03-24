この長さがちょうどイイかも！【40・50代】にドンピシャ♡「こなれショートボブ」

暖かくなるにつれて、髪型をサッパリさせたい気持ちが湧くこの頃。ボリュームダウンは避けながらこなれた仕上がりを目指すなら、最適な長さはどのくらい？ 悩める40・50代のお手本となる、絶妙な長さのショートボブを集めました。計算されたシルエットを参考にして、髪悩みを解決しながら、新鮮なイメチェンを楽しんで。

くびれでメリハリON

レイヤーを入れて後頭部に丸みを持たせながら、襟足は首に沿うようにタイトに仕上げたスタイル。レイヤーが収まる位置で一度キュッと内側へ入るので、首元にくびれがつきます。ふんわり見える明るいカラーを選んでも、引き締まったアウトラインのおかげで、野暮ったさのない洗練された印象に近づけそう。

軽さが光る束感スタイリング

軽やかな質感が印象的なショートボブは、ふわっと持ち上がりやすくなるのがうれしいポイント。毛先の爽やかな表情とともに、トップの柔らかいボリューム感も演出できそうです。スタイリングするときは、表面の毛を細くつまんで引き出し束感を際立たせると、より軽さのあるこなれスタイルに。

ふんわり見える明るめカラー

ボブ寄りの丸みをしっかりつけたシルエットは、曲線の与える可愛さや女性らしい色気を感じられそう。カラーにもこだわり、明るいベージュ系を選ぶと、膨張して見えるはたらきによって立体感が増して見えます。白髪とも馴染みやすく、さりげなくカモフラージュするにはピッタリ。

クールな雰囲気もおまかせ

クールな雰囲気が好みなら、顔まわりを長めにカットするのがオススメです。前から見たときに、スラッと縦に伸びるラインが輪郭を囲み、シャープな印象を与えられる予感。前下がりのラインを意識することで奥行きを演出。首まわりは涼しげに決めて。

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writer：Nae.S