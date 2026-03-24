倒産危機も裏切りも隠さない実録経営書が重版！ ワンダーストレージホールディングス「不器用な経営」

記事ポイント 北海道発・年商40億円の介護福祉グループ創業者による初の著書『不器用な経営』が重版決定倒産危機や裏切りなど経営の裏側を包み隠さず綴った実録型経営書2026年3月25日にトークイベント＆書籍販売会を開催 北海道発・年商40億円の介護福祉グループ創業者による初の著書『不器用な経営』が重版決定倒産危機や裏切りなど経営の裏側を包み隠さず綴った実録型経営書2026年3月25日にトークイベント＆書籍販売会を開催

ワンダーストレージホールディングスの創業者・佐藤肇祐氏による初の著書『不器用な経営』の重版が決定しています。

2026年2月10日に総合法令出版から発売された本書は、15年間の歩みを綴った実録型経営書です。

2026年3月25日にはトークイベント＆書籍販売会も予定されています。

ワンダーストレージホールディングス「不器用な経営」

書名：不器用な経営著者：佐藤肇祐出版社：総合法令出版発売日：2026年2月10日定価：1,980円（税込）判型：四六判／288ページISBN：978-4-86838-033-7販売：全国書店・オンライン書店

『不器用な経営』は、ワンダーストレージホールディングス（本社：北海道札幌市）の創業者・代表である佐藤肇祐氏が、自身の経営の道のりを包み隠さず綴った一冊です。

2011年にわずかな資金から訪問介護事業を立ち上げ、現在では北海道内50拠点・7事業を展開し、年商40億円規模へと成長したグループの15年間が記録されています。

著者の佐藤肇祐氏は、全国規模の技術系上場企業で部長職を経験したのち、31歳で起業した経歴を持っています。

訪問介護を起点に、高齢者住宅、医療・看護、障がい福祉などへと事業を広げ、助成金に依存しない自立型福祉経営モデルを実践しています。

倒産危機や失敗の連続を綴った実録経営書

本書は成功談ではなく、「信頼という根を張る経営」の本質を描いた内容となっています。

倒産の危機、資金難、裏切り、判断ミスなど、これまで語られることの少なかった経営の裏側が赤裸々に公開されています。

創業初期の泥臭い体験がリアルに綴られており、起業家やこれから事業を始めたい方にとって実践的な学びが詰まっています。

撤退の決断や仲間との別れなど、経営者として直面する厳しい場面も率直に描かれています。

「組むなら同じ未来を共に見られる人と」という学びが伝わってくる内容です。

第8章では人生最大の転機とピンチが同時に訪れた場面が語られており、経営の浮き沈みがリアルに伝わる構成となっています。

全10章を通じて、止まった成長、新たな仲間との出会い、役員の大幅入れ替えなど、組織づくりの試行錯誤が時系列で追えるようになっています。

著者は「この本は『頑張れ』と背中を押す本ではなく、『それでもいい』とそっと隣に座るような一冊」とメッセージを寄せています。

社会貢献と事業展開

ワンダーストレージホールディングスは、空き家を活用した低価格住宅の提供や、徹底したコスト削減による福祉サービスの展開など、社会課題の根幹に向き合い続けています。

目の前の困りごとに応え続ける現場主義と、孤立する人をつくらないという信念が事業の柱となっています。

こうした取り組みが評価され、「サステナグロースアワード2024」社会貢献インパクト賞を受賞しています。

2025年には台湾商研院の北海道ヘルスケア視察団が本社を訪問するなど、国内外から注目を集めている福祉事業グループです。

書店での展開と重版決定

全国の書店で展開されている『不器用な経営』は、紺色の表紙にサステナグロースカンパニー受賞マークが入ったデザインが目印です。

経営書コーナーの目立つ位置に面陳列されるなど、発売以来好評を得ており、このたび重版が決定しています。

トークイベント＆書籍販売会

2026年3月25日（水）にはトークイベント＆書籍販売会が開催されます。

会場はワンダーストレージホールディングスBLD 2階セミナールームで、開場18:00、開始18:30、参加費は無料です。

BOSSサイン会などのお楽しみ企画も予定されており、著者の声を直接聞ける貴重な機会となっています。

会場へは地下鉄福住駅1番出口から徒歩5分でアクセスできます。

経営の裏側を包み隠さず知ることができる、リアルな実録経営書です。

起業を考えている方はもちろん、今の仕事や人生に迷いを感じている方にも響く内容が詰まっています。

15年間の泥臭い挑戦から「信頼を積み重ねる経営」のヒントを得られる一冊です。

ワンダーストレージホールディングス『不器用な経営』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『不器用な経営』はどこで購入できますか？

A. 全国の書店およびオンライン書店で購入できます。定価は1,980円（税込）、四六判288ページです。

Q. 3月25日のトークイベントの参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。ワンダーストレージホールディングスBLD 2階セミナールームにて、18:00開場・18:30開始で開催されます。地下鉄福住駅1番出口から徒歩5分です。

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