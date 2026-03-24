特製ケースも欲しすぎる、ZERO HALLIBURTON × Eyevolが放つこだわりの特別仕様サングラス

春めく陽気に誘われてアウトドアやレジャーに繰り出したくなるこの時期。屋外での目のダメージ保護や、日差しの中での視認性を高めるためにサングラスをかける人も多いはず。軽さやフィット感、レンズ性能などの機能性もさることながら、レジャーシーンだけでなく街中でもそのまま掛けられるデザインなら出番も増えます。

そんなアクティブ派にとって理想的なサングラスを手掛けているのが、EYEVAN（アイヴァン）が展開するサングラスブランドのEyevol（アイヴォル）。

▲「SHAW （52）」

ファッション、スポーツ、アウトドアなどシーンを選ばずボーダレスに着用できるサングラスに、アタッシェケースでお馴染みのZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）とコラボした、限定仕様の「SHAW （52）」（3万8500円〜）と「CONLON III（51）」（3万8500円〜）が登場しました！

▲「CONLON III（51）」

ZERO HALLIBURTONは、ビジネスパーソンから絶大な信頼感を得ている米国の老舗ラゲージブランド。ケースの高い堅牢性と気密性、そして“ダブルリブ”と呼ばれるアイコニックなプレスラインが施されたエレガントなデザインが特徴。今回のコラボモデルには、ZERO HALLIBURTONのキーカラーであるブルー（ネイビー）を随所に使用。さらに、アタッシェケースを彷彿とさせる専用ケースも!!

ベースとなっているのは、「SHAW （52）」と「CONLON III（51）」の2モデルで、それぞれ3種類のカラーバリエーションをラインナップ。

「SHAW （52）」は、日本人の顔に合わせやすく、シーンを選ばずに掛けやすい、ウェリントンフレームを採用。クラシカルな印象を与える、丸みを抑えたシャープなデザインが特徴です。「CONLON III（51）」は、同じウェリントンでもティアドロップの要素を取り入れたワイドなフレームが特徴。Eyevolらしいトラディショナル感を残しつつもモダンな雰囲気を帯びていて、さりげないオシャレさをプラスしてくれます。

なお、いずれも軽量かつ弾性にすぐれたスイスEMS社製の“TR-90”をフレーム素材に採用。また、あらゆる顔立ちにフィットする耐油・耐候性にすぐれたTPE素材の可変式ノーズパッド、アクティブに動いてもテンプルがバタつきづらいダブルアクションヒンジ、汗をかいても快適なホールド感が持続するテンプル内側のラバーなどを備えており、軽くフィット感も高く、スポーツやアウトドアでも使いやすい設計。

ちなみに、Eyevolのサングラスでは特徴的なテンプル内側のラバーがブルーなのは、ZERO HALLIBURTONとのコラボモデルならでは。通常モデルのイエローがちょっと派手だな〜と感じていた人も、コラボモデルなら違和感なく掛けられそう。

フレームカラーはブラック（3万8500円 ※両モデル共通）、べっ甲柄のマットブルーデミ（3万8500円）、クリア系グレー（4万700円）の3色で、それぞれレンズの種類が異なります。ブラックフレームはダークブルーの偏光レンズ、マットブルーデミはブラックの偏光レンズ、グレーは調光レンズを装着。

偏光レンズは路面や水面のギラつきを抑えてくれるため、ドライブやゴルフ、釣りなどで活躍してくれるはず。

また、調光レンズは紫外線によって濃度が変化し、室内では透明感のあるグレー、屋外では濃いめのグレーに色味が変わる仕様なので、サングラスの活用シーンでカラーを選ぶのもアリです。

そして、各サングラスにはZERO HALLIBURTONのアタッシェケースをそのまま小さくしたようなオリジナルの専用ケースと、メガネ拭きにもなる巾着袋が付属。耐久性の高いポリカーボネートを使用した専用ケースは、カラビナが付いているのでバックパックやゴルフバッグに装着して持ち歩くことも可能です。

スポーティーな機能とオシャレなデザインを兼ね備えたZERO HALLIBURTON × Eyevolのコラボサングラスなら、日常からアクティブシーンまでこれ1本で対応できます。

>> ZERO HALLIBURTON × Eyevol

＜文／GoodsPress Web＞

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