『僕のヒーローアカデミア』の轟焦凍を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「横浜流星」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の轟焦凍（とどろきしょうと）を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
轟焦凍は現No.1ヒーロー・エンデヴァーを父に持つ天才肌で、雄英高校に推薦入学。右半身で氷結、左半身で炎熱を使い分ける強力な個性を操り、冷徹に見えて、実は仲間思いで天然なキャラクターが人気です。
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2位は、横浜流星さん。高校生時代に出演したスーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）では、クールで頭脳明晰（めいせき）なトッキュウ4号・ヒカリ（グリーン）役を演じ、極真空手の世界大会で優勝を果たした実力を持つ身体能力を生かしたアクションシーンも注目を集めました。
回答者からは、「スリムでクール、アクションもこなせるから。 内向的な性格や葛藤を表情で自然に表現できそう」（20代女性／神奈川県）、「クールで闇がある演技がうまいため」（40代男性／愛知県）、「切れ長の目が轟焦凍のクールなイメージに合っているからです」（40代男性／東京都）、「涼し気な顔で、無表情でも様になる雰囲気が似ていると思ったから」（20代女性／熊本県）などの声がありました。
1位は、吉沢亮さん。ヒロアカファンを公言している吉沢さんは、2021年公開の劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』で、声優としてオリジナルキャラクターのロディ・ソウル役を担当しています。『銀魂』シリーズの沖田総悟役、『東京リベンジャーズ』の佐野万次郎役など漫画原作の実写映画にも数多く出演しています。
回答者からは、「雰囲気がそっくりで、髪と顔のあざを真似たらそっくりになると思いました」（20代女性／広島県）、「知的でクールな印象があり、繊細な感情表現も巧み。轟の二面性の冷静さと熱さをうまく出せそう」（40代男性／大阪府）、「表情の変化がない感じが似ていて、しかしながらやさしさのある感じがする」（40代男性／長野県）、「あの中性的な美しさで複雑な心境や孤独感を表して欲しい！」（40代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
轟焦凍は現No.1ヒーロー・エンデヴァーを父に持つ天才肌で、雄英高校に推薦入学。右半身で氷結、左半身で炎熱を使い分ける強力な個性を操り、冷徹に見えて、実は仲間思いで天然なキャラクターが人気です。
2位：横浜流星／38票
2位は、横浜流星さん。高校生時代に出演したスーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）では、クールで頭脳明晰（めいせき）なトッキュウ4号・ヒカリ（グリーン）役を演じ、極真空手の世界大会で優勝を果たした実力を持つ身体能力を生かしたアクションシーンも注目を集めました。
回答者からは、「スリムでクール、アクションもこなせるから。 内向的な性格や葛藤を表情で自然に表現できそう」（20代女性／神奈川県）、「クールで闇がある演技がうまいため」（40代男性／愛知県）、「切れ長の目が轟焦凍のクールなイメージに合っているからです」（40代男性／東京都）、「涼し気な顔で、無表情でも様になる雰囲気が似ていると思ったから」（20代女性／熊本県）などの声がありました。
1位：吉沢亮／98票
1位は、吉沢亮さん。ヒロアカファンを公言している吉沢さんは、2021年公開の劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』で、声優としてオリジナルキャラクターのロディ・ソウル役を担当しています。『銀魂』シリーズの沖田総悟役、『東京リベンジャーズ』の佐野万次郎役など漫画原作の実写映画にも数多く出演しています。
回答者からは、「雰囲気がそっくりで、髪と顔のあざを真似たらそっくりになると思いました」（20代女性／広島県）、「知的でクールな印象があり、繊細な感情表現も巧み。轟の二面性の冷静さと熱さをうまく出せそう」（40代男性／大阪府）、「表情の変化がない感じが似ていて、しかしながらやさしさのある感じがする」（40代男性／長野県）、「あの中性的な美しさで複雑な心境や孤独感を表して欲しい！」（40代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)