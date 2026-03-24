◇プロボクシング東洋太平洋フライ級王座決定戦・日本フライ級タイトルマッチ10回戦 野上翔《判定》浅海勝太（2026年3月24日 東京・後楽園ホール）

日本フライ級王者の野上翔（25＝RK蒲田）が、同級1位・浅海勝太（31＝MR）に判定勝ちし、日本王座の初防衛とともに、東洋太平洋王座得に成功した。序盤から左を効果的に当ててペースを与えず、ジャッジ3者ともに99―91の快勝だった。

試合後、野上は約1カ月前に右拳を痛めて「スパーリングができなかった」と明かした。サウスポースタイルからの左ストレート―右フックのコンビネーションを得意とするだけに「倒せない状態だった」と話したが、冷静に試合をコントロール。公開採点直後に浅海が出てきた6回以外はポイントを与えなかった。

これで、日本、東洋太平洋の2本のベルトを手にした。それでも「ベルトの数はどうでもいい。世界に行きたい」と喜びはない。佐賀県鳥栖市から「世界を獲るために」上京した。プロになってから、スポンサーの紹介で知り合った佐賀県出身タレントのはなわは、この日も会場を訪れた。「世界を獲る」は、デビュー2戦目から応援に来てくれているはなわとの約束でもある。

その世界のために、次戦の相手にも照準を定めている。5月2日、井上尚弥（大橋）と中谷潤人（M・T）が対決する東京ドームで、WBO―APフライ級タイトル戦として、王者・冨岡浩介（RE:BOOT）と挑戦者・田中将吾（大橋）が対戦する。

「勝者とやりたい」。目的は、勝てば手に入るWBOの世界ランク。「右拳は多分、じん帯のけが。すぐに練習はできる」。野上の視線は先を見据えている。