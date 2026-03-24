閉め忘れたはずのドアがなぜか… この家には何かいる？ 家に潜む“怪異”の意外な正体【書評】
【漫画】本編を読む
閉め忘れたはずのドアが……。こぼしたはずの牛乳が……。家の中で起こる数々の不可思議な現象。もしかして、この家には誰かいる？ 白目みさえさんのコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』から、育児ママの苦労を“ホラータッチ”で描いたエピソードを紹介したい。
これは、みさえさんの夫が体験した出来事。ある日、晩酌で酔っ払った彼は、テーブルを散らかしたまま「明日片付ければいっか」と就寝してしまう。ところが翌朝目を覚ますと、ゴミは綺麗さっぱり消えていた。
「もしかして… この家… なにかいるんじゃ…！」と怯える3人。察しはついているかもしれないが、いずれも妖精や妖怪の仕業ではない。すべて、母・みさえさんによるものだ。家の安全と平穏が保たれている背景には、常に彼女の存在がある。
ちなみに夫や娘たちは、最初からみさえさんに任せきりだったわけではない。それぞれ動こうとはしていたものの、その一歩先を彼女が先回りしていた、というのが実情だ。
とはいえ、あまり頼りきりにしていると、みさえさんとてたまったものではないだろう。本当に怖いのは妖怪や幽霊ではなく、怒りをため込んだママかもしれない。
文＝ハララ書房