J.S. BURGERS CAFEで味わう♡いちご尽くしの贅沢パンケーキが登場

春の訪れとともに、心ときめくスイーツが気になる季節になりました♡そんな今注目したいのが、ベイクルーズが展開するJ.S. BURGERS CAFEから登場する、いちごを贅沢に使った期間限定パンケーキ。見た目も華やかで、旬の美味しさをぎゅっと詰め込んだ一皿は、春のおでかけや自分へのご褒美にぴったりです♪

贅沢すぎる♡いちごづくしの魅力

クラシックパンケーキ いちごづくし

価格：2,500円（税抜）

姉妹ブランドJ.S. PANCAKE CAFEで人気の「クラシックパンケーキ」が、J.S. BURGERS CAFEとJ.S. BURGERS Jr.にも登場。中でも注目は「クラシックパンケーキ いちごづくし」です。

ふわもち食感のバターミルクパンケーキに、まろやかなストロベリーマスカルポーネアイスをトッピング。

さらに、こぼれんばかりの国産いちごとホイップクリームをたっぷり添えた、まさに夢のような一皿です。甘酸っぱさとコクのバランスが絶妙で、一口ごとに春を感じられます。

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気分で選べる2つのいちごメニュー

クラシックパンケーキ いちご

価格：1,800円（税抜）

しっかり堪能したい方には「クラシックパンケーキ いちごづくし」、気軽に楽しみたい方には「クラシックパンケーキ いちご」がおすすめです。それぞれシーンや気分に合わせて選べるのが嬉しいポイント。

どちらも国産いちごのフレッシュな美味しさを楽しめるので、カフェタイムやショッピングの合間にもぴったりです。

販売開始日：3月26日（木）～5月下旬頃予定

※国産いちごが無くなり次第終了となります。

販売店舗〈J.S. BURGERS CAFE〉ららぽーと立川立飛店／ららぽーと海老名店／名古屋mozo店／ららぽーとEXPOCITY店／神戸umie店／大同生命札幌ビルmiredo店〈J.S. BURGERS Jr.〉越谷店

※J.S. BURGERS CAFE ルミネ池袋店、J.S. BURGERS Jr. ららぽーとTOKYO-BAY店での販売はございませんのでご了承くださいませ。

春限定♡いちごスイーツを楽しんで

旬の国産いちごを贅沢に味わえるこのパンケーキは、今だけの特別なご褒美スイーツ。見た目の可愛さはもちろん、素材の美味しさをしっかり感じられるのも魅力です♡

販売は期間限定＆いちごがなくなり次第終了なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春のおでかけに、甘くて幸せなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪