「ザ・ランドマーク名古屋栄」の高層階に入るホテル「コンラッド名古屋」がことし7月３１日に開業します。

【写真を見る】ヒルトン最高級ブランド「コンラッド名古屋」2026年７月31日開業予定 「ザ・ランドマーク名古屋栄」の31階から40階に入る 東京・大阪に続いて日本で3軒目

「コンラッド」はヒルトンの最高級ブランド。「コンラッド名古屋」は名古屋・栄にオープンする地上41階、高さ211メートルの高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」の中に入ります。

31階から40階が「コンラッド名古屋」で客室は170室。最上階にはルーフトップバーができるということです。屋内プール、スパなども楽しむことができます。

マーカス・コッシュ総支配人は「名古屋の魅力を世界へ発信していくことに、大きな情熱を感じています」とコメントしています。

「ザ・ランドマーク名古屋栄」には、「コンラッド名古屋」のほか、地下2階から地上4階まで商業施設「HAERA」が入るほか、5階から9階はTOHOシネマズの大型映画館が入ります。