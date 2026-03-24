乃木坂46梅澤美波（27）が24日、都内で、MBS・TBS系で3月31日放送開始のドラマ「失恋カルタ」（MBS火曜深夜0時59分、TBS火曜深夜1時26分）の第1話先行上映＆トークイベントに登壇した。

同作は作家・又吉直樹が自身の朗読会で読むテキストとして書いた「失恋カルタ」を実写ドラマ化したラブストーリーで、梅澤、西垣匠（26）、加藤小夏（26）がトリプル主演。それぞれがこじらせた恋愛の悩みを抱えており、愛や結婚など深く考え始めた時、参列した結婚式で友人が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人がおのおの抱える恋の問題に向き合い始めていく物語。

同作について「又吉さんの句を詠ませていただいた時に、本当にすてきな言葉が並んでいた」と振り返り、「可能性は無限大じゃないですか、それが楽しみでした」という。

撮影現場での梅澤の姿について、西垣からは「SNSの撮影は梅澤さんの意見が採用される」、加藤も「バラバラにしゃべってもそこはこうじゃない？ってまとめてくれる」との声が上がった。それを受けて「2人が適当なので、なんでも私が決めるしかないか」と腹をくくったといい、面倒見の良さを見せた。

普段グループではキャプテンを務めており、ドラマの現場でもキャプテンシーを発揮していたことをうかがわせた。