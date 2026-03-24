HYBEオーディション参加の「御上先生」出演女優、未経験から“急成長” 表情管理にも反響相次ぐ「目を奪われた」「原石」【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】
【モデルプレス＝2026/03/24】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃5が3月24日に放送された。候補者・Aoi Otani（大谷碧空）の成長ぶりに注目が集まっている。
【写真】日劇出演女優の圧巻パフォーマンス
＃3、＃4に続き＃5では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1組のチームを組み、2週間の合宿を行い、最終日にはグループで課題曲のパフォーマンスを行う。そして、12人の候補者の中からアメリカ・ロサンゼルスでの審査に進む4人が選ばれる。
今回放送されたC TEAMの課題曲は、高音を維持しながら踊る高難度のダンスがポイントのKATSEYEの楽曲「Debut」。二次審査の総合ランキング1位・Jayla Oshiro（大城莉瑛羅）、Rira Murata（村田莉花）、Naru Matsuura（松浦なる）、そしてNHK夜ドラ「いつか、無重力の宙で」（2025）、TBS日曜劇場「御上先生」（2024／出演時の活動名は白倉碧空）に出演した経歴を持つ歌・ダンス未経験のAoiの4人だ。
これまで女優として活動してきて、オーディションが未経験だというAoi。しかしながら、二次審査では独学の歌と2週間ダンススクールで猛特訓したダンスでBTSの元振付師・ソン・ソンドゥク氏から絶賛された。そんな、Aoiが今回挑むのは、課題曲の中でも最高難易度の楽曲。さらに、ほかのメンバーは実力者が揃いで練習室には他のチームとは違う緊迫した空気が流れた。
練習時には、歌詞を読みながらも多彩な表現力を見せつける場面もあり「私はK-POPの基礎とかダンスの基礎を全く習っていない状態だったので、1番自由に表現はできるのかな」と自らの強みを語っていた。しかしながら、経験の少ないダンスに苦戦し、涙する場面も。「私が足を引っ張っちゃったら、その子の夢が潰れることになってしまう」と葛藤を明かしていた。
本番では、経験豊富な3人のメンバーに引けを取らず、多彩な表情とパフォーマンスでインパクトを残した。Aoiがアップされる場面では、スタジオの指原莉乃から「ちょっと待ってすごくない？」と驚きの声も上がり、審査員からは「目を奪われました」「ものすごい成長が早い人だと思いました」と絶賛されていた。
この放送を受け、視聴者からは「未経験とは思えない」「成長ぶりがすごい」「原石感ある」「目を奪われた」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「御上先生」出演・Aoi Otani（大谷碧空）が急成長
＃3、＃4に続き＃5では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1組のチームを組み、2週間の合宿を行い、最終日にはグループで課題曲のパフォーマンスを行う。そして、12人の候補者の中からアメリカ・ロサンゼルスでの審査に進む4人が選ばれる。
これまで女優として活動してきて、オーディションが未経験だというAoi。しかしながら、二次審査では独学の歌と2週間ダンススクールで猛特訓したダンスでBTSの元振付師・ソン・ソンドゥク氏から絶賛された。そんな、Aoiが今回挑むのは、課題曲の中でも最高難易度の楽曲。さらに、ほかのメンバーは実力者が揃いで練習室には他のチームとは違う緊迫した空気が流れた。
練習時には、歌詞を読みながらも多彩な表現力を見せつける場面もあり「私はK-POPの基礎とかダンスの基礎を全く習っていない状態だったので、1番自由に表現はできるのかな」と自らの強みを語っていた。しかしながら、経験の少ないダンスに苦戦し、涙する場面も。「私が足を引っ張っちゃったら、その子の夢が潰れることになってしまう」と葛藤を明かしていた。
◆Aoi Otani（大谷碧空）に絶賛の声
本番では、経験豊富な3人のメンバーに引けを取らず、多彩な表情とパフォーマンスでインパクトを残した。Aoiがアップされる場面では、スタジオの指原莉乃から「ちょっと待ってすごくない？」と驚きの声も上がり、審査員からは「目を奪われました」「ものすごい成長が早い人だと思いました」と絶賛されていた。
この放送を受け、視聴者からは「未経験とは思えない」「成長ぶりがすごい」「原石感ある」「目を奪われた」と反響が寄せられている。
日曜劇場「御上先生」出演女優、急成長ぶり・表情に反響— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 24, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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